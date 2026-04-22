FSV 63 Luckenwalde: "Zwickau muss sich freuen, gegen uns zu spielen"

Der emotionale 3:2-Erfolg beim SV Babelsberg 03 wirkt in Luckenwalde noch immer nach. Tore von Len Neumann, Tim Luis Maciejewski und Mike Bachmann sicherten vor 2869 Zuschauern diesen für das Selbstvertrauen immensen Sieg. Luckenwaldes Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel betont gegenüber FuPa die Bedeutung dieses Triumphs: „Der Derbysieg in Babelsberg hat uns ganz entscheidende Luft verschafft. Dieser Abend hallt definitiv noch im ganzen Verein nach, alle sind mächtig stolz auf die Leistung der Mannschaft.“

Trotz der Euphorie wartet nun eine Aufgabe mit gänzlich anderen Vorzeichen. Der FSV Zwickau reist als Angstgegner an, gegen den die Luckenwalder bisher kein Rezept fanden. „Das Spiel gegen Zwickau schreibt eine ganz andere Vorgeschichte. Zwickau muss sich freuen, gegen uns zu spielen, denn sie konnten alle elf direkten Duelle gegen uns gewinnen, teilweise mit hohen Ergebnissen“, erklärt Hendrik Brösel mit Blick auf die Statistik. Auch das Hinspiel, in dem Veron Dobruna, Cemal Sezer und Nick Breitenbücher für die Sachsen trafen, endete mit einer deutlichen 0:3-Niederlage. In der aktuellen Tabelle rangiert der Gast mit 55 Punkten auf Platz fünf, während der FSV mit 39 Zählern den zehnten Rang belegt.

Über sich hinauswachsen für den Erfolg

Der Tabellenzehnte ist fest entschlossen, die Bilanz gegen den Favoriten am Sonntag endlich aufzubessern. „Diesen Lauf gilt es, nun endlich einmal zu brechen. Wir hoffen auf eine vierstellige Kulisse und ein rassiges Heimspiel“, so die Marschroute von Hendrik Brösel. Er stellt seine Mannschaft auf eine physisch fordernde Partie ein: „Zwickau spielt intensiven, geradlinigen Männerfußball. Schlüssel zum Erfolg werden direkte Duelle sein. Dort müssen wir eventuell sogar über uns hinauswachsen an diesem Tag.“ Nach den Gegentreffern von Paul-Roman Wegener und Linus Queißer im letzten Spiel wird die Defensive besonders gefordert sein, um gegen die gradlinige Spielweise der Gäste zu bestehen.

Leichte Entspannung im Luckenwalder Lazarett

Hoffnung für das Kräftemessen mit dem Tabellenfünften schöpft der Verein auch aus der medizinischen Abteilung. Laut dem Sport-Geschäftsführer wird der Kader für das Heimspiel breiter aufgestellt sein als zuletzt: „Personell entspannt sich die Situation derzeit gegenüber den letzten Wochen.“ Damit hat Trainer Michael Braune mehr Optionen, um gegen die drohende zwölfte Niederlage in Folge gegen Zwickau anzukämpfen.