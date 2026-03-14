FSV 63 Luckenwalde: "Wir wurden durch Lucas Will belohnt"

In der Anfangsphase der Begegnung taten sich die Hausherren sichtlich schwer, in den Rhythmus zu finden. Die Gäste vom Greifswalder FC agierten taktisch diszipliniert und lauerten auf Fehler im Aufbauspiel der Luckenwalder. Luckenwaldes Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel analysierte nach der Partie: „Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Greifswald stand kompakt und wartete auf Fehler von uns.“ Diese Passivität wurde in der 20. Minute bestraft, als Grace Bokake zur Führung für die Gäste traf. „Das 0:1 war zur Pause dann auch nicht ganz unverdient“, gab Hendrik Brösel offen zu.

Offenes Visier in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel änderte der FSV 63 Luckenwalde seine Herangehensweise und erhöhte den Druck auf das Tor von Jakub Jakubov. „Wir haben ab dem Rückstand versucht, das Spiel zu drehen. Zweite Halbzeit haben wir das mit offenem Visier versucht“, beschrieb Hendrik Brösel die emotionale Leistungssteigerung seiner Elf.

Späte Belohnung nach harten Wochen

Der enorme Aufwand der Luckenwalder wurde schließlich in der 82. Minute belohnt. Der zuvor eingewechselte Lucas Will erzielte den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 1:1. Damit belohnte sich das Team für eine Energieleistung, die vor allem vor dem Hintergrund der letzten Wochen bemerkenswert ist. Hendrik Brösel zeigte sich beeindruckt vom Willen seiner Spieler: „Wir wurden durch Lucas Will belohnt. Wir haben wirklich alles reingeworfen nach dann nun fünf Spielen in 15 Tagen.“

Durchatmen vor dem nächsten Duell

Mit diesem Punktgewinn festigt der FSV 63 Luckenwalde den neunten Tabellenplatz mit nun 32 Punkten. „Wir nehmen den Punkt sehr gern mit. Nun atmen wir ein paar Tage durch und dann bereiten wir uns auf Chemie vor“, blickt Hendrik Brösel bereits voraus. Das nächste Spiel findet am Sonntag, 22.03.2026, um 14 Uhr bei der BSG Chemie Leipzig statt, die aktuell auf Rang 16 liegt.