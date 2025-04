FSV 63 Luckenwalde: "Wir wollen unsere Heimserie fortsetzen"

Der Abstiegskampf geht weiter

Der FSV 63 Luckenwalde steht aktuell auf dem 17. Platz in der Regionalliga Nordost und befindet sich mitten im Abstiegskampf. Mit 25 Punkten aus 28 Spielen ist die Lage weiterhin angespannt, doch nach den beiden Siegen gegen Hertha BSC II (1:0) und Viktoria 1889 Berlin (1:0) konnte das Team von Trainer Michael Braune wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Zuletzt gab es aber eine Niederlage in Chemnitz. Die Tabellenkonstellation zeigt, dass es noch eng zugeht: Lediglich sechs Punkte trennen den FSV 63 Luckenwalde vom rettenden Ufer. „Die letzten zwei Heimspiele haben uns richtig ins Geschäft gebracht“, sagt Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde. „Das Ziel ist klar: Wir wollen am Samstag gegen Zwickau nachlegen.“

Motivation nach Erfolgen in der englischen Woche

„Wir haben uns die letzten Tage gut vorbereitet und wissen, was uns erwartet. Zwickau spielt eine bockstarke Saison, und wir müssen uns auf ihre Spielweise einstellen“, erklärt Brösel. Die gute Form aus den beiden Heimspielen soll auch in die kommende Partie gegen Zwickau mitgenommen werden.

Brösel warnt davor, Zwickau nicht zu unterschätzen. „Zwickau hat auch gegen Altglienicke verloren, aber davor eine mega Serie hingelegt“, so Brösel. Der FSV 63 Luckenwalde muss sich auf einen intensiven Wettkampf einstellen, bei dem die direkte Duelle und Zweikämpfe eine entscheidende Rolle spielen werden. Die Marschroute für das Team lautet, die positiven Elemente der letzten Heimspiele beizubehalten und mit der richtigen Mentalität in die Partie zu gehen.

Zwickau als starker Gegner

Zwickau belegt derzeit den 4. Platz in der Tabelle und spielt eine starke Saison. Mit 49 Punkten aus 28 Spielen hat die Mannschaft den Abstand zum Tabellenführer 1. FC Lok Leipzig zwar verloren, doch sie mischt im Vorderfeld mi

„Es wird ein komplett anderes Spiel“, beschreibt Brösel das bevorstehende Duell. Die Stärken von Zwickau liegen in einer kompakten Defensive und einer ausgeprägten Umschaltsituation. Der FSV muss sich darauf vorbereiten, dass die Gäste aus Zwickau vor allem in der ersten Halbzeit viel Druck ausüben werden.

Heimsieg gegen Viktoria – das Erfolgsrezept fortsetzen

Das letzte Heimspiel gegen den FC Viktoria 1889 Berlin endete für den FSV 63 Luckenwalde mit einem glücklichen 1:0-Sieg, nachdem Fabio Schneider in der Nachspielzeit den entscheidenden Elfmeter verwandelte. Es folgte eine 0:2-Niederlage beim Chemnitzer FC. „Für das Spiel gegen Zwickau brauchen wir auf jeden Fall zwei Halbzeiten wie die zweite gegen Viktoria“, so Brösel.

Der Kader und die Ausfälle

Die Kaderplanung für das bevorstehende Spiel gegen Zwickau ist größtenteils positiv. Zwar fehlen weiterhin Christian Flath und Phillip König, aber Brösel ist zuversichtlich, dass der Rest des Kaders einsatzbereit ist. „Wir haben in den letzten Spielen einen ordentlichen Kader zusammenstellen können und auch einige Blessuren aus dem Chemnitz-Spiel werden bis zum Samstag hoffentlich verheilt sein“, erklärt Brösel. „Wir sind also zuversichtlich, dass wir gegen Zwickau eine gute Mannschaft aufstellen können.“

Der Plan für das Heimspiel

Das Heimspiel gegen Zwickau ist für den FSV 63 Luckenwalde von großer Bedeutung. Ein weiterer Sieg würden nicht nur wichtige Punkte im Abstiegskampf vbedeuten, sondern auch das Selbstvertrauen weiter stärken. „Das Ziel ist klar“, sagt Brösel. „Wir wollen unsere Heimserie fortsetzen und gegen Zwickau nachlegen. Dafür brauchen wir eine starke Leistung und den Rückhalt unserer Fans.“

Das Spiel gegen Zwickau wird für den FSV 63 Luckenwalde nicht nur aufgrund der Tabellensituation wichtig, sondern auch wegen der Unterstützung der eigenen Fans. „Wir hoffen, dass wir wieder auf die Unterstützung unserer Anhänger zählen können“, betont Brösel. „Die Fans sind immer ein wichtiger Faktor für uns.“

Das Hinspiel: Eine bittere Niederlage

Im Hinspiel in Zwickau musste der FSV 63 Luckenwalde eine bittere 0:1-Niederlage einstecken. Das einzige Tor des Spiels erzielte Lukas Eixler in der 53. Spielminute. Trotz einer guten Leistung konnte der FSV keine Zählbaren mitnehmen. Der FSV will sich im Rückspiel zuhause revanchieren und zeigen, dass man aus den Fehlern gelernt hat.

Fazit: Alles für den Heimsieg

Für den FSV 63 Luckenwalde geht es gegen Zwickau um mehr als nur drei Punkte. Es geht darum, im Abstiegskampf zu punkten, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken und den Fans eine weitere positive Leistung zu bieten. Die Mannschaft hat in den letzten Heimspielen gezeigt, dass sie das Zeug dazu hat, auch gegen starke Gegner zu bestehen. Ein Sieg am Samstag könnte der entscheidende Schritt in eine positive Richtung sein. Brösel ist sich sicher: „Wir haben uns in den letzten Wochen zurückgemeldet und wollen das auch gegen Zwickau zeigen.“