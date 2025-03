FSV 63 Luckenwalde: "Wir wollen eine reife Leistung abliefern"

Aufarbeitung des Pokal-Aus und Fokussierung auf die Liga

Das 1:2 im Landespokal-Halbfinale beim Oberligisten VfB Krieschow hat tiefe Spuren hinterlassen. Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport beim FSV, fand klare Worte: "Wir hatten natürlich letztes Wochenende das bittere Ausscheiden im Pokal im Halbfinale in Krieschow und haben uns die letzten Tage darum gekümmert, das bestmöglich aufzuarbeiten, aber auch schnell den Blick nach vorne auf unser Hauptziel zu richten: den Klassenerhalt."

Personalsituation vor dem Heimspiel

Die personelle Lage bleibt angespannt. "Christian Flath hat sich im Pokalspiel erneut verletzt. Die Diagnose steht noch aus, aber er wird auf jeden Fall ausfallen", so Brösel. "Darüber hinaus haben wir weiterhin ein, zwei angeschlagene Spieler, aber viele Jungs sind im Training. Ich gehe davon aus, dass wir einen guten Kader aufstellen werden."

Revanche für das Hinspiel angepeilt

Das Hinspiel gegen Hertha BSC II verlor der FSV mit 1:2. Damals brachte Sofiene Rachid Jannene die Luckenwalder in der 22. Minute in Führung, ehe Eliyas Strasner (32.) und Oliver Rölke (49.) die Partie für die Berliner drehten. "Wir haben da ein sehr gutes Spiel gemacht und sind am Ende doch ohne Punkte nach Hause gefahren. Das wollen wir diesmal besser machen."

Fokus auf Heimstärke und Mentalität

Vor heimischer Kulisse sollen nun wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib gesammelt werden. "Wir sind im Abstiegskampf. Wir wollen alle Tugenden auf das Feld bringen und unter Flutlicht eine reife Leistung abliefern, um die Punkte in Luckenwalde zu behalten", betont Brösel.

Die Partie verspricht dabei nicht nur sportlich viel Spannung: "Es treffen zwei der jüngsten Mannschaften der Liga aufeinander. Wir sind gespannt, ob wir diese Aufgabe hier am Freitagabend lösen können."

Gegner mit viel individueller Qualität

Hertha BSC II belegt derzeit Tabellenplatz acht, hat aber bereits zwölf Niederlagen kassiert. Dennoch verfügt die Nachwuchsmannschaft der Berliner über große individuelle Klasse. Brösel weiß um die Herausforderung: "Es wird eine sehr harte Nummer gegen eine qualitativ sehr hochwertige Mannschaft."

Ausgangslage in der Tabelle

Der FSV 63 Luckenwalde steht aktuell mit 19 Punkten auf Rang 17 der Tabelle. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist noch aufzuholen. Hertha BSC II kommt mit 37 Zählern nach Luckenwalde und rangiert im gesicherten Mittelfeld.

Schlusswort

Die Marschroute ist klar: Der FSV will den Heimvorteil nutzen und ein weiteres Zeichen im Abstiegskampf setzen. "Wir wollen die Punkte gewinnen, wir wollen die Punkte behalten. Und wir hoffen, dass uns das mit der Unterstützung unserer Zuschauer am Freitagabend gelingt."