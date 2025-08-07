FSV 63 Luckenwalde: „Wir wollen die ersten Punkte auswärts einfahren“

Mit Mentalität zum ersten Sieg

Nach der Auftaktniederlage in Erfurt hat der FSV 63 Luckenwalde im Heimspiel gegen den Chemnitzer FC eine starke Reaktion gezeigt. In einem intensiven Duell vor 1006 Zuschauern im Werner-Seelenbinder-Stadion erzielten Sofiene Rachid Jannene (35.) und Mike Bachmann (79.) die Tore zum 2:1-Erfolg, der auch ein Fingerzeig für den Charakter dieser Mannschaft war.

„Gegen den CFC konnten wir eine sehr enge Partie am Ende für uns entscheiden. Die Mentalität und Widerstandsfähigkeit der Mannschaft war dafür mitentscheidend“, sagt Hendrik Brösel. Es war ein Sieg auf Messers Schneide – aber auch ein Statement. Die Braune-Elf ist in der Saison angekommen und will nun den nächsten Schritt machen.

Auswärts wartet ein besonderer Gegner

Die Aufgabe am Samstag hat es in sich. Der 1. FC Magdeburg II ist zwar als Aufsteiger in die Regionalliga gestartet, tritt jedoch als Reserve eines etablierten Zweitligisten auf. Hendrik Brösel warnt vor der Qualität des Gegners: „Wir reisen am Samstag zu einem formalen Aufsteiger, der aber aufgrund der Kraft des Vereins, den Bedingungen unter Profitum sowie der Qualität des Kaders kein wirklicher Aufsteiger ist.“

Tatsächlich ist die zweite Mannschaft des FCM sehr gut in die Saison gestartet. Einem 2:0-Sieg zum Auftakt folgte ein knappes 0:1 gegen Greifswald. Die Gastgeber verfügen insbesondere in der Offensive über viel Tempo und technische Klasse. Für den FSV wird es darauf ankommen, die eigene Ordnung zu wahren und mutige, zielgerichtete Umschaltmomente zu nutzen.

Spielidee durchsetzen – trotz Ausfällen

Luckenwalde möchte dabei nicht nur reagieren, sondern das Spiel aktiv gestalten. „Wir wollen unsere Spielidee stärker als in Erfurt durchbringen und unsere Chance auf Punkte aktiv in die Tat umsetzen“, betont Brösel. Mit Blick auf den Auftritt zum Saisonstart in Erfurt, als man lange auf Augenhöhe agierte, ist das eine klare Marschroute.

Personell muss das Trainerteam allerdings auf einige Akteure verzichten. Christian Flath und Ole Schiebold fehlen verletzungsbedingt, auch Tim Schleinitz steht nach wie vor nicht zur Verfügung. Dennoch ist der Kader breit genug aufgestellt, um in Magdeburg konkurrenzfähig aufzutreten.

Tabelle bietet frühe Standortbestimmung

Nach zwei Spieltagen steht der FSV mit drei Punkten im Mittelfeld der Regionalliga Nordost. Der 1. FC Magdeburg II liegt mit ebenfalls drei Zählern einen Rang vor den Brandenburgern. Schon jetzt zeigt sich, wie eng das Feld in der Liga beieinander liegt. Siege bringen sofort Auftrieb, Niederlagen können schnell Druck erzeugen. Umso wichtiger ist ein stabiler Start in die Spielzeit.

Die Partie in Magdeburg bietet dem FSV die Möglichkeit, den positiven Schwung aus dem Heimspiel zu bestätigen – und eine Standortbestimmung unter schwierigen Bedingungen zu meistern. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr.