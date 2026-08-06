FSV 63 Luckenwalde: "Wir wollen dem mit Intensität entgegentreten"

Der Rückenwind aus dem Auswärtserfolg

Das jüngste Erfolgserlebnis hat dem Team sichtlich gutgetan. Im letzten Spiel setzte sich der FSV 63 Luckenwalde vor 643 Zuschauern beim 1. FC Magdeburg II knapp mit 0:1 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Felix Pilger in der 48. Spielminute.

Dieser leidenschaftlich verteidigte Auswärtssieg brachte nicht nur die ersten drei Zähler der Saison ein, sondern entfachte auch neue Zuversicht im gesamten Umfeld. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel blickt gegenüber FuPa optimistisch auf die kommende Heimaufgabe: „Am Samstag wollen wir den ersten Heim-Dreier der Saison holen. Der knappe Sieg in Magdeburg gibt uns dafür hoffentlich den notwendigen Auftrieb sowie Selbstvertrauen.“

Intensität gegen geballte Erfahrung

Die anstehende Aufgabe am Samstag um 14 Uhr verlangt der Mannschaft von Trainer Patrick Weiser jedoch erneut die volle Konzentration ab. Mit dem SV Tasmania Berlin kommt ein Kontrahent ins Werner-Seelenbinder-Stadion, der trotz seiner Rolle als Neuling nicht unterschätzt werden darf. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel schätzt die Stärken des Gegners ein und gibt die Marschroute vor: „Wir treffen auf einen Aufsteiger, der sehr viel Erfahrung in seinen Reihen hat. Wir wollen dem mit Intensität entgegentreten.“

Fragezeichen im Kader nach der englischen Woche

Die physische Belastung der vergangenen Tage hinterlässt allerdings Spuren in der Mannschaftsplanung. Die kräftezehrende englische Woche hat den Akteuren alles abverlangt, was die Aufstellung für das Wochenende beeinflussen könnte. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel erläutert die personelle Lage vor dem Heimspiel wie folgt: „Personell fallen nur die Langzeitverletzten aus, ein bis zwei Spieler haben noch ein Fragezeichen durch die englische Woche.“

Blick auf die Platzierungen der beteiligten Teams

In der aktuellen Tabelle der Regionalliga Nordost rangiert der FSV 63 Luckenwalde nach drei absolvierten Spielen mit 3 Punkten und einem Torverhältnis von 2:6 auf dem 13. Platz. Der vergangene Kontrahent, der 1. FC Magdeburg II, nimmt mit 4 Punkten und 8:5 Toren den 7. Tabellenplatz ein. Der kommende Gegner, Aufsteiger SV Tasmania Berlin, bildet nach drei Niederlagen aktuell das Schlusslicht und steht mit 0 Punkten sowie 1:13 Toren auf dem 18. Platz.