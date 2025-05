FSV 63 Luckenwalde: "Wir wollen das Ruder noch rumreißen"

Die Lage ist ernst – und der Gegner stark

Der Blick auf die Tabelle lügt nicht: Der FSV 63 Luckenwalde steht nach 31 Spieltagen mit 28 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz. Damit befindet sich die Mannschaft von Trainer Michael Braune drei Spieltage vor Schluss auf einem wahrscheinlich direkten Abstiegsplatz. Ausgerechnet jetzt führt der Weg zum Tabellenvierten FC Rot-Weiß Erfurt – eine der formstärksten Mannschaften der Liga.

"Schweres Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Erfurt. Das ist klar, wir sind seit dem letzten Spieltag wieder Vorletzter und sind deshalb in Zugzwang, auch was machen zu müssen", sagt Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde, mit klarem Blick auf die brisante Ausgangslage.

Bittere Niederlage gegen Jena – aber starke Leistung

Noch hallt die 0:1-Heimniederlage gegen den FC Carl Zeiss Jena nach. Trotz guter Chancen und einer mutigen Leistung blieb der FSV ohne Punkt. Die rund 1200 Zuschauer im Werner-Seelenbinder-Stadion sahen eine engagierte Luckenwalder Mannschaft, die in der 74. Minute nach einem Aufbaufehler das Gegentor durch Maxim Hessel kassierte – ein Gegentor mit Folgen. "Bei der Heimniederlage gegen Jena, wo man ja sagen muss, stimmten die Art und Weise und die Leistung auf jeden Fall", betont Brösel.

Klarer Plan für den Saison-Endspurt

Der Glaube an den Klassenerhalt ist trotz der Tabellenlage nicht gebrochen. "Wir haben bisher eine sehr ordentliche Trainingswoche, haben uns wieder hochgefahren", berichtet Brösel. Die Stimmung im Team sei konzentriert, der Fokus auf das Wesentliche gerichtet. "Wir wollen in den letzten drei Wochen, in den letzten drei Spielen das Ruder noch rumreißen, um noch einen Platz nach oben zu rutschen und dann sicher durch zu sein."

Das Auswärtsspiel in Erfurt ist das erste von drei Endspielen. Um den Ligaverbleib aus eigener Kraft zu schaffen, braucht es mindestens zwei Siege – ein Punkt in Erfurt könnte dabei schon Gold wert sein.

Hinspiel zeigte Luckenwaldes Potenzial – und seine Schwächen

Im Hinspiel gegen Rot-Weiß Erfurt zeigte der FSV, dass er mit den Thüringern mithalten kann. Lucas Vierling hatte Luckenwalde in der 36. Minute in Führung gebracht. Doch binnen zwei Minuten drehte Erfurt nach der Pause die Partie – Maxime Awoudja (62.) und Obed Chidindu Ugondu (64.) trafen für die Gäste. Am Ende stand eine ärgerliche 1:2-Heimniederlage – trotz ordentlicher Leistung.

Dass der FSV in der Lage ist, Spitzenteams zu fordern, steht außer Frage. Doch der Ertrag blieb zuletzt aus – auch, weil es in entscheidenden Momenten an Effizienz oder defensiver Stabilität fehlte. Gegen Erfurt muss nun beides stimmen.

Personal: Zwei Ausfälle, mehrere Fragezeichen

Für das Spiel am Samstag muss Trainer Michael Braune auf zwei Akteure definitiv verzichten: "Ausfallen werden Arne Rühlemann und Christian Flath", so Brösel. Zudem sei bei einigen Spielern noch unklar, ob sie rechtzeitig fit werden: "Ansonsten gibt es noch ein, zwei angeschlagene Spieler, wo noch nicht raus ist, ob es nachher was wird oder nicht."

Die Kaderbreite wird also eine entscheidende Rolle spielen – auch, weil Luckenwalde zuletzt mehrfach in der Schlussphase wechseln musste, um auf Rückstände zu reagieren. Besonders die Offensive muss in Erfurt effektiver agieren als zuletzt gegen Jena, wo trotz mehrerer Möglichkeiten kein Treffer gelang.

Fokus auf den Moment – Hoffnung auf das Wunder

Für den FSV 63 Luckenwalde beginnt am Samstag der Kampf um die letzte Chance. Mit 28 Punkten liegt man zwei Zähler hinter dem rettenden 16. Platz. Viktoria Berlin und Eilenburg sind punktgleich mit 30 Punkten. Auch Chemie Leipzig und Hertha 03 Zehlendorf (je 32) sind noch nicht außer Reichweite.

Ein Erfolg in Erfurt wäre ein echter Befreiungsschlag. Es geht längst nicht mehr nur um einzelne Spiele – es geht ums Überleben in der Liga. Hendrik Brösel bringt es auf den Punkt: "Das ist auch die Marschroute fürs Wochenende."

Schlussspurt mit Charakter

Die Mannschaft hat mehrfach bewiesen, dass sie nicht aufgibt. In Plauen holte sie drei wichtige Punkte, gegen Jena zeigte sie Moral – und nun wartet in Erfurt eine echte Reifeprüfung. Drei Spiele, drei Gelegenheiten, die Geschichte der Saison umzuschreiben. Am Samstag zählt für den FSV 63 Luckenwalde nur eines: alles reinwerfen, um sich die Tür zum Klassenerhalt offen zu halten.