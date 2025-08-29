FSV 63 Luckenwalde: "Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen"

Fehlstart gegen abgezockte Gäste

Von Beginn an tat sich der FSV schwer, ins Spiel zu finden. Bereits in der siebten Minute geriet Luckenwalde nach einem Elfmeter von Jonas Nietfeld mit 0:1 in Rückstand. Nur fünf Minuten später erhöhte Julien Friedrich auf 0:2, und in der 25. Minute war es erneut Nietfeld, der mit seinem zweiten Treffer den dritten Nackenschlag des Abends setzte.

„Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Wir waren vom Kopf nicht da, zudem fehlte uns eine gewisse Energie“, analysierte Brösel. Gegen die erfahrene Mannschaft aus Altglienicke ließ sich das nicht kaschieren. „Wenn man so gegen Altglienicke auftritt, dann wird das von dieser erfahrenen Mannschaft natürlich bestraft.“

Moral nach der Pause

Nach dem Wechsel zeigte die Mannschaft ein anderes Gesicht. Sie stemmte sich gegen die drohende deutliche Niederlage und versuchte, mit mehr Intensität und Laufbereitschaft zurück ins Spiel zu kommen. Die Mühen wurden in der 76. Minute belohnt, als Sofiene Rachid Jannene den 1:3-Anschlusstreffer erzielte.

Doch mehr war an diesem Abend nicht drin. Auch die Unterstützung des engagierten Publikums, das die Mannschaft trotz des Rückstands unermüdlich anfeuerte, konnte keine Wende herbeiführen. „Nachdem das Spiel dann durch war, haben wir in Halbzeit zwei unser Gesicht gewahrt und uns gegen die Niederlage gestemmt. Der Anschlusstreffer kommt dann am Ende zu spät“, so Brösel.

Bittere Gelb-Rote Karte

In der 85. Minute kam noch eine zusätzliche Enttäuschung hinzu: Mike Bachmann sah die Gelb-Rote Karte und wird dem Team im kommenden Ligaspiel fehlen.

Rahmenbedingungen top – Ergebnis enttäuschend

Brösel betonte nach Abpfiff auch, dass die äußeren Bedingungen an diesem Abend hervorragend gewesen seien: „Der Rahmen war gegeben: nasser Rasen, Flutlicht und ein engagiertes Publikum.“ Umso bitterer war es, dass die Mannschaft diese Ausgangslage nicht nutzen konnte, um Punkte einzufahren.

Blick nach vorn – Pokal und Liga im Fokus

Die Niederlage war ein Dämpfer nach dem guten Saisonstart, in dem Luckenwalde in den ersten fünf Partien drei Siege feiern konnte. Doch lange hadern will beim FSV niemand. „Wir schütteln uns jetzt und wollen dann nächste Woche den Pokal konzentriert angehen sowie im Anschluss bei Lok Leipzig ein anderes Spiel zeigen“, so Brösel. Die Mannschaft richtet den Blick bereits auf die nächste Aufgabe: Am Samstag, den 6. September, wartet in der zweiten Runde des Brandenburger Landespokals der Schönower SV.

Lehren aus der Niederlage

Trainer Michael Braune und sein Team werden die Partie gegen Altglienicke genau analysieren, um die Fehler zu korrigieren. Vor allem die fehlende Aggressivität in den Zweikämpfen und die Unordnung in der Defensive in der ersten Halbzeit waren ausschlaggebend für die frühe Vorentscheidung. Die zweite Hälfte zeigte jedoch, dass das Team die Qualität hat, sich zu steigern und Spiele offener zu gestalten.