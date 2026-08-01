FSV 63 Luckenwalde: "Wir sind natürlich sehr enttäuscht"

Die Enttäuschung im Lager der Gäste war nach dem Abpfiff spürbar. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel ordnete den Spielverlauf und die Niederlage wie folgt ein: „Wir sind natürlich sehr enttäuscht über den Spielausgang. Bis zum 0:1 sind wir gut im Spiel, dann schießen wir uns gegenseitig im eigenen Strafraum an und geraten so in Rückstand. Bis zur Halbzeit habe ich uns dann sehr nervös erlebt mit viel Aktionismus. In Hälfte zwei versuchen wir zum Anschlusstreffer zu kommen. Das wurde dann am Ende durch das 0:3 per Konter gebrochen. Dienstag geht es in Magdeburg schon weiter. Bis dahin sortieren wir uns.“

Bitterer Rückstand durch ein unglückliches Missgeschick

Der FSV 63 Luckenwalde erwischte beim Auswärtsspiel einen ordentlichen Beginn und fand gut in die Partie. Das Geschehen auf dem Platz war jedoch zunächst von hoher Aggressivität und vielen Unterbrechungen geprägt. In der 28. Spielminute folgte der erste schwere Dämpfer für die Gäste: Nach einem Torschuss im Strafraum blieb der Ball hängen, und beim Versuch zu klären, schoss ein Abwehrspieler seinen eigenen Mitspieler an. Von dort flog der Ball als Bogenlampe unhaltbar ins eigene Tor zum 1:0 für die RSV Eintracht 1949.

Nur wenige Minuten später schlug der Gastgeber erneut zu. In der 33. Spielminute bediente Isma Baraze Adam seinen Teamkollegen Ernes Smailovic, der aus elf Metern flach im linken Eck zum 2:0 traf. In der 37. Minute verfehlte ein Schuss von Phil Butendeich aus 16 Metern den linken Pfosten nur um Haaresbreite, ehe Luckenwaldes Torhüter Kevin Rene Tittel in der 40. Spielminute einen Distanzschuss von Ernes Smailovic stark über die Latte lenkte.

Überzahl und verwehrter Strafstoß in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel keimte neue Hoffnung für die Mannschaft auf. In der 51. Spielminute sah Ali Mohammed Kasola von der RSV Eintracht 1949 die Gelb-Rote Karte, sodass der FSV 63 Luckenwalde fortan mit einem Mann mehr auf dem Platz agierte. Trotz des numerischen Vorteils tat sich das Team schwer, zwingende Gelegenheiten zu erarbeiten. Für eine emotionale Welle der Entrüstung sorgte die 61. Spielminute: Nach einem Foul an Julian Mätzke im gegnerischen Strafraum blieb der Pfiff des Schiedsrichters aus, der stattdessen auf Abstoß entschied.

Entscheidung per Konter und späte Offensivbemühungen

Luckenwalde rannte zwar mit einem Mann mehr an, doch die Aktionen blieben oft ohne den gewünschten Erfolg. In der 71. Spielminute folgte die Vorentscheidung durch einen Konter der Hausherren. Nach einer Flanke von Nathanael Kukanda nahm Endi Jupolli den Ball direkt und beförderte ihn ins Netz zum 3:0. In der Schlussphase erzeugten die Gäste noch einmal Gefahr: Andreas Pollasch probierte es in der 76. Minute aus 20 Metern, doch der Ball flog über das Tor. Ein Freistoß von Julian Mätzke strich in der 78. Minute knapp am linken Pfosten vorbei. In der Nachspielzeit rauschte noch ein Schuss von Ernes Smailovic am langen Pfosten vorbei.