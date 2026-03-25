FSV 63 Luckenwalde: "Wir nehmen die drei Punkte sehr gerne mit"

In einer atmosphärischen Flutlicht-Partie war es Simon Gollnack, der in der 21. Minute für den entscheidenden Moment sorgte. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel zeigte sich nach dem Abpfiff sichtlich erleichtert über den Ausgang der Begegnung: „Wir freuen uns total über den Sieg. Nachher war es dann der Treffer des Tages von Simon Gollnack.“ Es war eine Belohnung für eine konzentrierte Anfangsphase, in der die Luckenwalder mutig agierten.

Trotz der Führung blieb die Partie bis zum Ende offen, da beide Mannschaften ihre Momente hatten. Brösel bilanzierte das Geschehen auf dem Rasen sachlich: „Ich habe ein ausgeglichenes Spiel gesehen. Wir hätten auf jeden Fall ein Tor machen können, um den auch schon auf 2:0 erhöhen. Der BFC Dynamo hatte auch ein, zwei Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen.“ Die Luckenwalder hielten dem Druck der Berliner jedoch stand.

Defensive Stabilität und Spielglück

Besonders die Defensivleistung hob der Sport-Geschäftsführer hervor, auch wenn das Glück an diesem Abend auf der Seite der Gäste stand. „Und im Endeffekt, ein Spiel, in dem wir es sauber wegverteidigt haben, somit ist es auf jeden Fall dann auch nicht unverdient. Wir nehmen die drei Punkte sehr gerne mit. Wir hatten diesmal dann auch das Spielglück, alles drum und dran. Auf unserer Seite freuen wir uns sehr darüber“, erklärte Hendrik Brösel.

Gegenwehr der Berliner

Der Gastgeber aus Berlin versuchte alles, um den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Luckenwalder Hintermannschaft blieb stabil. Durch den Sieg steht der FSV mit nun 35 Punkten in der Tabelle auf Rang neun, während der BFC Dynamo auf dem 13. Platz verharrt.

Wunden lecken vor dem nächsten Stadtduell

Viel Zeit zum Feiern bleibt der Braune-Elf nicht, da die nächste Belastungsprobe bereits am Samstag bevorsteht. Hendrik Brösel blickt bereits auf die kommenden Tage: „Jetzt heißt es, natürlich Wunden lecken. Weil wir Samstag schon wieder ran müssen. Es wird auf jeden Fall schon ordentlich werden, was jetzt Belastung angeht. Wir hoffen, dass vielleicht der eine oder andere Spieler noch zurückkommt.“ Die personelle Lage bleibt angespannt, doch der Fokus ist klar auf die nächste Aufgabe in Berlin gerichtet.

Mit Geschlossenheit zum nächsten Erfolg

Am Samstag um 14: Uhr gastiert der FSV beim Tabellennachbarn. Die Marschroute für das Duell ist bereits fest im Kopf verankert: „Am Samstag wollen wir auf jeden Fall den Schwung mitnehmen und einen ganz wichtigen Schritt machen. Es wird schwer gegen einen sehr spielstarken Gegner am Samstag, BFC Preussen. Und wir wollen auch dort versuchen, über eine geschlossene Leistung sehr eklig zu sein, viele Zweikämpfe zu ziehen und dann am Ende auch dort zu punkten.“