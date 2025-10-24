FSV 63 Luckenwalde: "Wir nehmen den Punkt mit, fertig"

Ein Flutlichtabend mit besonderem Rahmen

Der Abend bot alles, was ein Derby verspricht: intensive Zweikämpfe, eine laute Kulisse und zwei Mannschaften, die um jeden Meter kämpften. „Tolle Kulisse, wunderbarer Rahmen bei Flutlicht“, fasste Luckenwaldes Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel die Atmosphäre im „Seele“ zusammen. Das Stadion bot die passende Bühne für das Duell – doch am Ende fehlte dem FSV die letzte Durchschlagskraft.

Luckenwalde mit mehr Spielanteilen

Die Gastgeber übernahmen früh die Kontrolle über die Partie. Der FSV 63 hatte deutlich mehr Ballbesitz und versuchte, die kompakte Defensive der Gäste auseinanderzuspielen. „Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz gegen tief stehende 03er. Sich dabei Chancen zu erspielen, ist enorm schwer“, erklärte Brösel.

Die größte Möglichkeit bot sich in der ersten Halbzeit, als der FSV die Führung auf dem Fuß hatte. „Wir hatten in Halbzeit eins die absolute Riesenchance, um in Führung zu gehen. Ich glaube, dann ziehen wir das Spiel auch“, so Brösel weiter. Doch der Ball wollte nicht über die Linie – und so blieb es beim 0:0 zur Pause.

Zweite Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein umkämpftes Spiel mit offenem Schlagabtausch. Während Luckenwalde weiterhin bemüht war, Lösungen im letzten Drittel zu finden, lauerte Babelsberg auf Konter. In der 70. Minute hatte der SV 03 seine größte Chance – doch FSV-Keeper Florian Palmowski rettete mit einer Glanztat den Punkt. „In Hälfte zwei hat dann der Gegner die große Chance, Florian Palmowski hält das überragend“, lobte Brösel den FSV-Torhüter.

Punkteteilung im Derby

Trotz aller Bemühungen blieb es am Ende beim torlosen Remis. Die Mannschaft von Trainer Michael Braune zeigte eine konzentrierte Defensivleistung, verpasste es jedoch, ihre Feldüberlegenheit in Zählbares umzuwandeln. „Wir nehmen den Punkt mit, fertig!“, brachte Brösel das Ergebnis auf den Punkt. Der FSV festigt mit nun 23 Punkten seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Luckenwalde weiter in Schlagdistanz zur Spitze

Mit dem Unentschieden hält der FSV 63 Luckenwalde Anschluss an die Spitzengruppe. Der Auftritt gegen Babelsberg zeigte erneut, dass Luckenwalde in dieser Saison gereift ist: kompakt, kontrolliert und mit klarer Spielidee. Auch wenn das erlösende Tor ausblieb, bleibt das Team auf Kurs – mit einem klaren Ziel vor Augen: weiter punkten und in der Regionalliga Nordost eine feste Größe bleiben.

Nächstes Spiel: Auswärts in Zwickau

Bereits am nächsten Samstag steht die nächste Herausforderung an. Dann reist der FSV 63 Luckenwalde zum FSV Zwickau. Anpfiff ist um 14 Uhr. Auch dort will die Mannschaft ihre Serie fortsetzen und erneut beweisen, dass sie auswärts punkten kann.

Ein Punkt im Derby, eine starke Serie und die Gewissheit, gegen jeden Gegner bestehen zu können – Luckenwalde bleibt ein unbequemer Gegner in der Regionalliga Nordost.