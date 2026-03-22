FSV 63 Luckenwalde: "Wir hatten damit deutliche Probleme"

Die Atmosphäre am heutigen Sonntagnachmittag hätte kaum intensiver sein können. Insgesamt 4999 Zuschauer verwandelten das Stadion in Leutzsch in einen wahren Hexenkessel und bereiteten dem FSV 63 Luckenwalde einen ungemütlichen Empfang. Unter der Leitung von Trainer Alexander Schmidt agierte die BSG Chemie Leipzig von Beginn an griffig. Luckenwaldes Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel bilanzierte nach dem Abpfiff sachlich: „Eine verdiente Niederlage bei Chemie. Schlussendlich haben wir eine Aktion in Hälfte eins nicht sauber verteidigt.“ Diese eine Unkonzentriertheit sollte in einem ansonsten ausgeglichenen Spiel den Ausschlag geben.

Der entscheidende Moment nach einer halben Stunde

In der 30. Spielminute fiel die Entscheidung zugunsten der Hausherren. Rajk Lisinski nutzte die defensive Nachlässigkeit der Luckenwalder und traf zum 1:0 für die Leipziger. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die FSV-Defensive wenig zugelassen. Doch der Gegentreffer zwang die Gäste zum Handeln. Hendrik Brösel ordnete den Spielverlauf so ein: „Ansonsten bestand das Spiel aus einem Abnutzungskampf. Wir hatten damit deutliche Probleme.“ Die Brandenburger fanden gegen die robuste Spielweise der Chemiker nur selten spielerische Lösungen.

Ein Spiel der gewonnenen Zweikämpfe

Die Partie entwickelte sich im weiteren Verlauf zu einer Kraftprobe im Mittelfeld. Hendrik Brösel sah den Grund für die Niederlage vor allem in der Zweikampfquote: „Gefühlt hat Chemie in einem sehr chancenarmen Spiel einfach mehr Zweikämpfe gewonnen und den Sieg dann so an Land gezogen.“ Die Leipziger kauften den Luckenwaldern in den meisten entscheidenden Momenten den Schneid ab.

Reaktionen von der Bank in der Schlussphase

Trainer Michael Braune versuchte in der zweiten Halbzeit, durch personelle Wechsel neue Impulse zu setzen. So kamen Lucas Will, Len Neumann, Phillip König und gegen Ende auch Remo Merke für Tim Meyer, Max Hathaway, Tim Luis Maciejewski und Fabio Schneider in die Partie. Doch trotz aller Bemühungen blieb der FSV in der Offensive blass. Es gelang nicht, die kompakte Defensive der BSG Chemie ernsthaft ins Wanken zu bringen, sodass es beim knappen 1:0-Endstand blieb.

Tabellarische Einordnung und die englische Woche

Trotz der Niederlage belegt der FSV 63 Luckenwalde mit 32 Punkten den neunten Tabellenplatz. Die BSG Chemie Leipzig konnte durch den Erfolg wichtige Punkte sammeln, rangiert aber weiterhin auf dem 16. Platz vor dem FC Eilenburg und dem Schlusslicht FC Hertha 03 Zehlendorf. Für die Luckenwalder geht der Blick bereits wieder nach vorne, denn viel Zeit zur Regeneration bleibt nicht. Hendrik Brösel gab die Marschroute vor: „Wir atmen kurz durch, dann kommt der BFC.“ Das nächste Spiel steht bereits am Mittwoch, 25.03.2026, um 19 Uhr beim BFC Dynamo an.