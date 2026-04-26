FSV 63 Luckenwalde: "Wir haben unser Herz auf dem Spielfeld gelassen"

Es war ein Nachmittag, an dem die Einstellung der Luckenwalder Mannschaft von der ersten Minute an stimmte. Angetrieben von 1004 Fans warf das Team alles in die Waagschale, um gegen den favorisierten Tabellenfünften zu bestehen. Luckenwaldes Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel bilanzierte die Partie gegenüber FuPa entsprechend positiv hinsichtlich der Einstellung: „Ich habe ein sehr engagiertes Heimspiel von uns vor guter Kulisse gesehen. Wir haben definitiv unser Herz auf dem Spielfeld gelassen.“

Ballbesitz ohne die letzte Konsequenz

Taktisch entwickelte sich die Begegnung zu einem Geduldspiel für die Luckenwalde. Während der FSV 63 Luckenwalde das Heft des Handelns in die Hand nahm, konzentrierten sich die Westsachsen primär auf eine kompakte Defensive. „Gegen einen tief stehenden Gegner hatten wir viele Spielanteile. Aber mehr als ein paar halbe Möglichkeiten sprangen dabei nicht heraus“, analysierte Hendrik Brösel die Feldüberlegenheit, die jedoch nicht in zwingende Tore umgemünzt werden konnte. Auch die im Verlauf der Partie eingewechselten Lucas Will, Niklas Kaus, Clemens Koplin, Remo Merke und Tim Meyer konnten den entscheidenden Durchbruch gegen das Abwehrbollwerk der Zwickauer nicht erzwingen.

Der späte Schock durch Luca Prasse

Als sich bereits alle Beteiligten auf ein torloses Unentschieden eingestellt hatten, schlug der Favorit aus Sachsen eiskalt zu. In der 89. Minute erzielte Luca Prasse den einzigen Treffer des Tages. Für den FSV war dieser Gegentreffer ein Schlag ins Kontor, der den Spielverlauf gewissermaßen auf den Kopf stellte. Hendrik Brösel zollte dem Gegner für diese Effizienz Respekt, auch wenn der Schmerz über den späten Zeitpunkt tief saß: „Kurz vor Schluss kommt Zwickau dann zum Lucky Punch. Das ist Qualität.“

Leere Hände trotz enormem Aufwand

Nach dem Abpfiff überwog bei den Luckenwaldern die Ernüchterung, da die tabellarische Belohnung für eine spielerisch ordentliche Leistung ausblieb. „Wir sind sehr enttäuscht, dass wir uns für den Aufwand nicht belohnen konnten“, brachte es Hendrik Brösel auf den Punkt. Durch die Niederlage steht der FSV 63 Luckenwalde mit 39 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz.

Fokus auf das Duell mit der Hertha-Reserve

Lange Zeit zum Hadern bleibt dem Team von Michael Braune nicht, denn der dichte Spielplan fordert bereits am kommenden Donnerstag die nächste Höchstleistung. Um den zehnten Platz zu verteidigen, gilt es nun, die Enttäuschung schnell abzuschütteln. Das nächste Spiel findet am Donnerstag, 30.04.2026, um 19 Uhr bei Hertha BSC II statt.