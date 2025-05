FSV 63 Luckenwalde: „Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen“

Ein Derby mit Gewicht und Geschichte

Wenn der FSV 63 Luckenwalde zum SV Babelsberg 03 reist, ist die Partie schon aus geografischen Gründen ein besonderes Duell. Doch an diesem 33. Spieltag ging es um weit mehr als Prestige. Für Luckenwalde stand die sportliche Existenz in der Regionalliga auf dem Spiel – für Babelsberg die letzte Chance, sich frühzeitig in Sicherheit zu bringen.

Der FSV trat mit klarer Haltung und großem Einsatz auf – und belohnte sich mit einem 2:1-Auswärtssieg, der in seiner Entstehung viel über den Charakter dieser Mannschaft verriet. „Wir sind natürlich überglücklich über diesen Sieg. Wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht und unser Herz auf jeden Fall auf dem Platz gelassen“, sagte Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde, nach Abpfiff.

Rückschlag und Schock – doch der FSV bleibt standhaft

Die Partie begann für Luckenwalde durchaus ordentlich, mit kontrollierter Spielweise und gutem Zugriff in den ersten Minuten. Doch ein Standard veränderte früh das Bild: In der 21. Minute traf Jannis Lang zum 1:0 für Babelsberg. „Eigentlich in den ersten Minuten kommen wir vernünftig ins Spiel rein. Bekommen dann aus dem Nichts nach dem Freistoß das 1:0 gegen uns“, so Brösel.

Noch schwerer wog eine Szene kurz danach: Sofiene Rachid Jannene verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. „Gleichzeitig noch eine schwere Verletzung von Sofiene Rachid Jannene, der ins Krankenhaus musste. Also eigentlich auf einmal wieder 'Peng' gemacht“, schilderte Brösel die schwierige Phase.

Was dann folgte, war bemerkenswert: Die Mannschaft ließ sich nicht verunsichern. Im Gegenteil – sie kämpfte sich in die Partie zurück. Und kurz vor der Pause belohnte sich das Team für seinen Willen.

Schleinitz gleicht aus – Gollnack entscheidet das Spiel

In der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es Tim Schleinitz, der nach einer Ecke zum 1:1-Ausgleich traf. Ein Treffer zur besten Zeit – und Ausdruck der neuen Entschlossenheit. „Wir kämpfen uns dann aber mit viel Mentalität zurück. Und kommen dann kurz vor der Halbzeit nach dem Eckball zum Ausgleich von Schleinitz“, lobte Brösel.

Nach der Pause entwickelte sich ein Spiel, das durch Kampf und Einsatz geprägt war. Luckenwalde blieb aufmerksam, verteidigte konzentriert – und setzte mit einem Joker den entscheidenden Treffer. In der 77. Minute traf der eingewechselte Simon Gollnack zum 2:1 für die Gäste. „In der zweiten Halbzeit haben wir weiterhin einfach mit allen Mitteln angekämpft – und machen dann durch den eingewechselten Simon Gollnack den Siegtreffer“, so Brösel über den Matchwinner.

Eine Mannschaft, die lebt – und sich wehrt

Was der FSV in Babelsberg auf den Rasen brachte, war keine spielerische Glanzleistung, aber eine kollektive Energieleistung. Und sie kam zur rechten Zeit. Der Auswärtssieg bedeutete nicht nur drei Punkte – er war ein Signal. „Eine unglaubliche Energieleistung der Mannschaft“, fasste Brösel zusammen.

Mit dem Sieg zog Luckenwalde nach Punkten mit dem FC Eilenburg gleich (beide 31) und kletterte durch die bessere Tordifferenz auf Rang 15. Viktoria Berlin (30 Punkte) und Chemie Leipzig (33 Punkte, ein Spiel weniger) bleiben in Reichweite. Der FSV hat sich die Möglichkeit zurückerobert, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen.

Saisonfinale gegen Altglienicke wird zur Reifeprüfung

Am Sonntag, 18. Mai, 13 Uhr empfängt der FSV 63 Luckenwalde die VSG Altglienicke zum letzten Spiel der Saison im Werner-Seelenbinder-Stadion. Die Ausgangslage ist klar: Ein Sieg könnte den Klassenerhalt bedeuten. „Gleichzeitig wissen wir, dass wir noch nichts in der Hand haben. Wir haben jetzt noch ein Heimspiel, müssen das unbedingt ziehen“, stellte Brösel klar.

Der Tag, an dem viel zusammenkam – und vieles möglich wurde

Dass der Derbysieg in Babelsberg nicht nur sportlich, sondern auch emotional etwas Besonderes war, wurde allen Beteiligten schnell klar. „Ein sehr schöner Tag, Derbysieg – kommt natürlich dann auch viel zusammen“, so Brösel. Und dennoch: Sentimentalität ist fehl am Platz. Die Mannschaft weiß, dass erst der letzte Schritt zählt.

„Wir wollen weitermachen“, lautet das Motto für die kommende Woche. Das Ziel ist klar, der Glaube wieder spürbar. Nach Monaten des Zitterns hat sich der FSV eine Ausgangslage geschaffen, in der der Klassenerhalt greifbar ist. Was es jetzt braucht, ist ein letzter Auftritt mit allem, was dieses Team auszeichnet: Mut, Zusammenhalt, Wille.