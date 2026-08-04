FSV 63 Luckenwalde: "Wir haben mit allem, was im Tank war, verteidigt"

Für den FSV 63 Luckenwalde stand am heutigen Spieltag eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe auf dem Programm. Vor 643 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Begegnung. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel ordnete gegenüber FuPa den Verlauf der ersten 45 Minuten wie folgt ein: „In Halbzeit eins sah ich eine recht ausgeglichene Partie mit Spielanteilen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause haben wir zwei gute Schusschancen durch Kaus und Schneider, die stark pariert wurden.“ Niklas Kaus und Fabio Schneider verpassten somit knapp die Führung für den FSV 63 Luckenwalde.

Der erlösende Nadelstich und leidenschaftliche Defensive

Kurz nach dem Seitenwechsel folgte in der 48. Spielminute der entscheidende Moment der Partie, als Felix Pilger das Tor zum 0:1-Endstand erzielte. Nach dem Führungstreffer geriet der FSV 63 Luckenwalde jedoch unter enormen Druck der Hausherren. Hendrik Brösel beschrieb den Kampf der zweiten Halbzeit wie folgt: „Nach der Pause setzen wir einen Nadelstich per Konter zur Führung. Am Ende ist der Sieg schon auch glücklich, da Magdeburg nach unserem Führungstor extrem auf den Ausgleich gedrückt hat. 10 Ecken für Magdeburg sagen einiges aus. Wir haben mit allem, was im Tank war, verteidigt.“ Mit dem Schlusspfiff war die Erleichterung über den erkämpften Erfolg riesengroß. Hendrik Brösel betont: „Wir sind natürlich sehr glücklich über die drei Punkte.“

Blick auf das Tableau nach den aktuellen Ergebnissen

Durch diesen Auswärtssieg verbesserte sich der FSV 63 Luckenwalde in der Tabelle auf den 12. Platz und weist nun 3 Punkte sowie ein Torverhältnis von 2:6 auf. Der heutige Gegner, der 1. FC Magdeburg II, belegt nach der Niederlage mit 4 Punkten und 8:5 Toren den 4. Rang.