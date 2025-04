FSV 63 Luckenwalde: "Wir freuen uns jetzt über den Dreier"

Der FSV 63 Luckenwalde hat den 30. Spieltag in der Regionalliga Nordost erfolgreich gemeistert. Mit einem 2:0-Auswärtssieg beim Tabellenletzten VFC Plauen sammelte die Mannschaft von Trainer Michael Braune drei immens wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Philipp Kühn und Simon Gollnack erzielten die Tore in einer intensiv geführten Partie.

Der FSV erwischte dabei den besseren Start. Bereits in der 12. Minute brachte Philipp Kühn die Gäste mit 1:0 in Führung – ein Treffer, der nicht zufällig fiel. Vorausgegangen war ein starker Ballgewinn von Till Jacobi, den Kühn entschlossen nutzte. "Wir kommen gut ins Spiel rein", sagte Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde, nach der Partie.

Chancenplus für den FSV vor der Pause

Im Anschluss an die frühe Führung bestimmte Luckenwalde weite Teile der ersten Halbzeit. Die Gäste kombinierten sich immer wieder gefährlich in Richtung des Plauener Strafraums und erspielten sich mehrere gute Chancen. "Wir können dann aus meiner Sicht bis zur Halbzeit auf jeden Fall auf 2:0 stellen", erklärte Brösel. Zwar blieb es bis zur Pause beim 1:0, doch sowohl klare Einschussmöglichkeiten als auch einige Halbchancen ließen erkennen, dass der FSV das Spiel im Griff hatte.

Druckphase der Plauener überstanden

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst. Plauen war bemüht, das Spiel zu drehen, und drückte Luckenwalde in den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte tief in die eigene Hälfte. „Zweite Halbzeit hatten wir zehn Minuten Probleme reinzukommen“, räumte Brösel ein. Doch trotz der langen Bälle und des hohen Drucks blieben die Gäste stabil. „Plauen dann mit vielen langen Bällen, die wir aber alle top weg verteidigt haben“, lobte Brösel die Defensive.

Die Einwechselspieler des FSV trugen dabei maßgeblich zur Stabilität bei. Besonders in der Schlussphase zeigten sie Präsenz, hielten den Druck der Gastgeber stand und ermöglichten Kontersituationen, wie sie für kämpfende Abstiegskandidaten typisch sind.

Gollnack erlöst die Gäste spät

Die Entscheidung fiel in der 86. Minute, als der eingewechselte Simon Gollnack einen Konter erfolgreich zum 2:0 abschloss. „Simon Gollnack wurde eingewechselt und erzielt nach einem Konter kurz vor Schluss mit dem erlösenden 2:0“, beschrieb Brösel die entscheidende Szene. Die späte Vorentscheidung war nicht nur Ausdruck der Effizienz des FSV, sondern auch das Resultat einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Brösel zeigte sich im Anschluss erleichtert: „Wir sind sehr glücklich und freuen uns jetzt über den Dreier.“ Der Sieg war nicht nur ein Signal im Abstiegskampf, sondern veränderte auch die Tabelle: Luckenwalde zog an Eilenburg vorbei und steht nun mit 28 Punkten auf Rang 16 – dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Abstiegskampf bleibt eng

Die Tabellensituation bleibt dennoch angespannt. Hinter Luckenwalde lauert der FC Eilenburg mit 27 Punkten, während Plauen mit nun 18 Zählern abgeschlagen auf dem letzten Platz verweilt. Für den FSV 63 bleibt jeder Punktgewinn überlebenswichtig, denn sowohl Viktoria Berlin, Hertha 03 Zehlendorf als auch Chemie Leipzig sind in Reichweite.

"Wir freuen uns natürlich auch, diesen vorletzten Platz jetzt verlassen zu haben und hoffen, dass wir da auch nicht mehr hin zurückkehren", formulierte Brösel mit Blick auf die verbleibenden Spieltage. Die Erleichterung über den hart erkämpften Erfolg war dem Funktionär deutlich anzumerken.

Kräfte sammeln vor dem Duell gegen Jena

Nach dem kräftezehrenden Spiel in Plauen gönnt sich die Mannschaft eine kurze Verschnaufpause. „Jetzt erst mal über Ostern kurz durchschnaufen und dann nächste Woche auf Jena vorbereiten“, so Brösel abschließend. Am Sonntag, dem 27. April, empfängt der FSV 63 Luckenwalde um 13 Uhr den FC Carl Zeiss Jena. Gegen den Tabellenfünften wartet eine ungleich schwerere Aufgabe – doch mit dem Schwung des ersten Auswärtssieges scheint der FSV bereit.