FSV 63 Luckenwalde: "Wir fahren natürlich enttäuscht nach Hause"

Die Mannschaft von Trainer Patrick Weiser zeigte im heutigen Auswärtsspiel beim FSV Zwickau vor 3870 Zuschauern einen mutigen Beginn. In der 10. Spielminute brachte Claas Zamzow den FSV 63 Luckenwalde mit 0:1 in Führung. Doch das von Trainer Rico Schmitt betreute Heimteam schlug noch im ersten Durchgang zurück. In der 24. Minute erzielte Tim Hannemann den 1:1-Ausgleich für die Westsachsen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der Minute 45.+2, traf Daniel Haubner schließlich zum 2:1-Führungstreffer für Zwickau.

Leidenschaftlicher Kampf trotz Platzverweis

Auch nach dem Seitenwechsel schenkten sich beide Vertretungen nichts in dieser umkämpften Partie. In der 61. Spielminute musste der FSV 63 Luckenwalde jedoch einen personellen Rückschlag hinnehmen, als Felix Pilger die Gelb-Rote Karte sah. Trotz der Unterzahl stemmte sich die Luckenwalder Mannschaft bis zum Schlusspfiff gegen die drohende Niederlage und versuchte, das Ergebnis noch zu korrigieren, konnte den erneuten Ausgleich jedoch nicht mehr erzwingen.

Das Fazit der sportlichen Leitung

Die Enttäuschung nach dem Abpfiff war bei den Verantwortlichen der Gäste greifbar. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel ordnete gegenüber FuPa die Begegnung nach dem Spiel wie folgt ein: „Wir sind sehr enttäuscht über das Ergebnis! Die ersten 25 Minuten machen wir ein hervorragendes Auswärtsspiel. Wir gehen durch einen großartigen Angriff und den überlegten Abschluss von Zamzow in Führung. Mit dem Ausgleich wurden wir zu passiv und gingen unnötig mit einem Rückstand in die Pause. In Halbzeit zwei imponierte mir der Auftritt unserer Mannschaft, auch dann in Unterzahl. Wir blieben jederzeit im Spiel nahmen unser Schicksal aktiv in die Hand. Es reichte nicht mehr für ein Tor. Wir fahren natürlich enttäuscht nach Hause, haben aber auch positive Aspekte mitzunehmen. Heute bestritt bereits der vierte Spieler Neuzugang sein erstes Regionalligaspiel. Wir bringen unsere Jungs hoffentlich weiter voran, dann werden auch Punkte folgen.“

Die aktuelle Lage im Klassement der Liga

Nach diesem Spiel belegt der FSV 63 Luckenwalde in der Regionalliga Nordost mit 3 Punkten und einem Torverhältnis von 5:11 den 15. Tabellenplatz. Der FSV Zwickau kletterte mit 7 Punkten und 5:8 Toren auf den 9. Rang. An der Tabellenspitze rangiert der FC Rot-Weiß Erfurt mit 10 Punkten (13:3 Tore) vor dem punktgleichen Chemnitzer FC (10:1 Tore) und dem FC Erzgebirge Aue (10:6 Tore). Den 4. Platz belegt der FC Carl Zeiss Jena mit 9 Punkten (8:4 Tore), gefolgt von der VSG Altglienicke auf Platz 5 mit 8 Punkten (11:7 Tore).