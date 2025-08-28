FSV 63 Luckenwalde: „Wir brauchen unser Kollektiv“

Rückblick auf das Spiel in Halle

Die Englische Woche begann mit einer schweren Aufgabe: dem Auswärtsspiel beim Tabellenführer Hallescher FC. Vor 6300 Zuschauern musste der FSV eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Pierre Weber, Bocar Baro und Max Kulke sorgten schon nach 50 Minuten für klare Verhältnisse, ehe der Anschlusstreffer durch ein Eigentor von Jan Löhmannsröben nur noch Ergebniskosmetik war. Hendrik Brösel fasste die Partie zusammen: „In der ersten Halbzeit haben wir uns nicht an die Vorgaben gehalten und zu wenig in unsere eigenen Stärken investiert. Da fehlte auch ein wenig der Mut.“ Dennoch zeigte die Mannschaft Moral, hielt in der Schlussphase besser dagegen und versuchte bis zum Abpfiff, das Ergebnis zu korrigieren.

Ein Gegner mit Qualität und Ambitionen

Mit der VSG Altglienicke gastiert nun ein Gegner in Luckenwalde, der über einen individuell stark besetzten Kader verfügt. Die Berliner haben sich vor der Saison gut verstärkt und bewiesen bereits in den ersten Spielen ihre Qualität. „Die VSG hat aus meiner Sicht nochmals deutlich zugelegt und eine Mannschaft zusammen, die von den Namen her ganz vorn mit einlaufen kann“, betont Brösel. Mit ebenfalls neun Punkten aus fünf Spielen liegen die Gäste in der Tabelle gleichauf mit dem FSV – was diesem Duell zusätzlich Brisanz verleiht.

Flutlicht-Atmosphäre als Motivation

Das Heimspiel unter Flutlicht verspricht wieder einen besonderen Rahmen. Bereits im letzten Heimspiel gegen den BFC Preussen hatten über 700 Zuschauer eine leidenschaftliche Kulisse gebildet und die Mannschaft mit ihrem Support zu einem 3:0-Erfolg getragen. „Wir freuen uns enorm auf das nächste Heimspiel unter Flutlicht“, sagt Brösel. Die Unterstützung der Fans soll auch gegen Altglienicke ein entscheidender Faktor werden, um erneut eine intensive Leistung auf den Platz zu bringen.

Rotieren, um frisch zu bleiben

Die Englische Woche mit Spielen in Halle und nun gegen die VSG Altglienicke fordert die Mannschaft physisch wie mental. Das Trainerteam setzt deshalb bewusst auf die Tiefe im Kader. „Auch wir haben richtig gute Jungs, die bisher noch wenig zum Einsatz gekommen sind“, erklärt Brösel. Diese Breite im Aufgebot könnte am Freitag ein entscheidender Faktor sein, um über 90 Minuten gegen einen lauf- und spielstarken Gegner das eigene Niveau hochzuhalten.

Eigenes Spiel als Schlüssel

Die Vorbereitung in Luckenwalde richtet sich nicht nur nach der Analyse des Gegners, sondern auch nach den eigenen Stärken. Brösel unterstreicht, dass die Mannschaft in den ersten Spielen bewiesen hat, dass sie Intensität im Spiel und Lösungen im eigenen Ballbesitz kombinieren kann. Diese Herangehensweise soll auch gegen Altglienicke den Ausschlag geben. Wenn es gelingt, die Zweikämpfe anzunehmen und im Umschaltspiel effektiv zu bleiben, stehen die Chancen gut, auch gegen diesen starken Gegner zu punkten.

Eine spannende Aufgabe

Die Voraussetzungen für ein intensives und hochklassiges Duell sind gegeben. Altglienicke wird als leichter Favorit anreisen, doch der FSV Luckenwalde hat in den ersten Saisonwochen mehrfach bewiesen, dass er auch gegen ambitionierte Teams bestehen kann. „Das ist eine richtig spannende Aufgabe, der wir uns gern stellen“, sagt Brösel. Für die Spieler ist es eine Gelegenheit, vor heimischem Publikum erneut zu zeigen, dass sie in dieser Liga nicht nur mithalten, sondern auch Akzente setzen können.

Ausblick auf den Abend

Wenn am morgigen Freitagabend die Lichter im Werner-Seelenbinder-Stadion angehen, geht es um weit mehr als nur drei Punkte. Es geht um das Gefühl, sich als Kollektiv weiterzuentwickeln, um die Festigung des Platzes im oberen Tabellendrittel und um den emotionalen Push, den ein Sieg unter Flutlicht mit sich bringt. Die Mannschaft ist bereit, diese Herausforderung anzunehmen – getragen von der eigenen Geschlossenheit, der taktischen Disziplin und der lautstarken Unterstützung der Fans.