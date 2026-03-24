FSV 63 Luckenwalde: "Wer da keine Lust drauf hat, ist fehl am Platz"

Die Vorfreude auf den morgigen Mittwoch ist beim FSV förmlich mit Händen zu greifen. Wenn um 19 Uhr das Flutlicht im Sportforum angeht, wartet auf die Luckenwalder eine der traditionsreichsten Kulissen der Liga. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel bringt die Stimmung auf den Punkt: „Flutlicht im Sportforum. Wer da keine Lust drauf hat, ist fehl am Platz.“ Lange musste der Verein auf diesen Moment warten, da die Partie aufgrund mehrerer Ausfälle bereits seit geraumer Zeit verschoben werden musste. „Endlich dürfen wir beim BFC antreten. Das Spiel lässt durch mehrere Ausfälle schon länger auf sich warten. Diese Duelle sind aufgrund der Kulisse und Größe des Gastgebers immer besondere Spiele für uns“, betont Hendrik Brösel.

Der FSV reist mit der Erfahrung eines harten Kampfes aus dem vergangenen Spiel an. Am 27. Spieltag unterlag man vor 4999 Zuschauern bei Chemie Leipzig knapp mit 0:1, nachdem Rajk Lisinski in der 30. Minute den entscheidenden Treffer für die Gastgeber erzielte. Auch wenn es trotz großer Mühe nicht für einen Punkt reichte, ist das Ziel für das Gastspiel in Berlin klar definiert. „Nach der Niederlage bei Chemie wollen wir auf jeden Fall versuchen, dort zu punkten“, gibt Hendrik Brösel die Marschroute vor.

Taktische Ausrichtung gegen die Drangphasen

Gegen den Tabellendreizehnten wird dem FSV defensiv wie offensiv alles abverlangt werden. Während der Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig mit 61 Punkten an der Tabellenspitze thront, gefolgt vom Hallescher FC, dem FC Rot-Weiß Erfurt und dem FC Carl Zeiss Jena, will Luckenwalde (32 Punkte) seinen Platz im gesicherten Mittelfeld festigen. Dabei stellt man sich auf einen stürmischen Gegner ein. „Dafür werden wir die eine oder andere Drangphase überstehen müssen und gleichzeitig unser Spiel versuchen, mit offenem Visier durchzudrücken“, erklärt Hendrik Brösel. Es gilt, die Balance zwischen stabiler Abwehr und mutigem Angriffsfußball zu finden, um gegen die Berliner erfolgreich zu bestehen.

Anhaltende personelle Engpässe im Kader

Trotz der Euphorie über das anstehende Duell bleibt die personelle Situation ein Sorgenkind für das Trainerteam. Die hohe Belastung der vergangenen Wochen hinterlässt weiterhin Spuren im Aufgebot. „Personell entspannt sich die Situation noch nicht ganz. In den kommenden beiden Duellen müssen wir nochmal auf den einen oder anderen Spieler verzichten“, gesteht Hendrik Brösel. Dennoch ist die Entschlossenheit groß, den mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung morgen zu punkten.