FSV 63 Luckenwalde: "Weiterhin ist für uns in Zwickau nichts zu holen"

Deutliche und verdiente Niederlage

„Es war eine deutliche und verdiente Niederlage in Zwickau“, fasste Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel die Partie schonungslos zusammen. Von Beginn an zeigte der FSV Zwickau, warum er zu Hause als eine der stärksten Mannschaften der Liga gilt.

Nach einer ersten Luckenwalder Chance übernahm der Gastgeber zunehmend die Kontrolle und erspielte sich immer wieder gefährliche Abschlüsse. „Weiterhin ist für uns in Zwickau nichts zu holen. Die erste Möglichkeit des Spiels haben wir, danach erspielte sich der Gastgeber über die 90 Minuten zahlreiche Einschussmöglichkeiten. Mit dem Ergebnis sind wir noch gut bedient“, erklärte Brösel.

Zwickau nutzt Chancen eiskalt

Nach einer knappen halben Stunde erzielte Veron Dobruna das 1:0 für Zwickau, das sich in der Folge zahlreiche weitere Gelegenheiten erarbeitete. Luckenwalde fand kaum Entlastung und wirkte in den Zweikämpfen oft einen Schritt zu spät. In der 64. Minute erhöhte Cemal Sezer auf 2:0, bevor Nick Breitenbücher in der 81. Minute den Endstand herstellte.

Defensive unter Druck, Offensive ohne Durchschlagskraft

Während Florian Palmowski im Luckenwalder Tor mehrfach stark parierte, fehlte es der Offensive an Ideen und Durchsetzungsvermögen. Die klaren Torchancen blieben über weite Strecken aus. In der Defensive hatte das Team alle Hände voll zu tun, um gegen die wuchtigen und druckvollen Angriffe der Zwickauer standzuhalten.

Zwickau, das schon seit langer Zeit im heimischen Stadion ungeschlagen ist, nutzte die Luckenwalder Schwäche aus. Für den FSV 63 setzte es somit die elfte Pflichtspielniederlage in der Vereinsgeschichte gegen den sächsischen Traditionsverein – bei weiterhin keiner einzigen eigenen Siegpartie.

Analyse und Blick nach vorn

Nach dem Spiel richtete sich der Blick des FSV 63 sofort auf die kommenden Aufgaben. „Für uns heißt es, aufarbeiten und voller Fokus auf unser Heimspiel am kommenden Freitag gegen Hertha II“, betonte Hendrik Brösel. Die offene Fehleranalyse gehört für die Luckenwalder Verantwortlichen fest zur Philosophie – aus Rückschlägen soll Stärke entstehen.

In der Tabelle steht der FSV 63 Luckenwalde nach der Niederlage auf Rang sieben, bleibt aber mit 23 Punkten weiterhin im oberen Mittelfeld.

Heimspiel gegen Hertha II als Wiedergutmachung

Am kommenden Freitag (7. November, 19 Uhr) empfängt der FSV 63 Luckenwalde Hertha BSC II im Werner-Seelenbinder-Stadion. Dort will die Mannschaft Wiedergutmachung betreiben und wieder an die zuletzt starken Auftritte vor heimischem Publikum anknüpfen.

Die Partie gegen Zwickau hat gezeigt, dass Luckenwalde nur dann konkurrenzfähig ist, wenn die Intensität, Präzision und defensive Stabilität stimmen. Mit dieser Erkenntnis will das Team in die Trainingswoche gehen – und gegen Hertha II eine Reaktion zeigen.