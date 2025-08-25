FSV 63 Luckenwalde: "Was uns erwartet, ist klar"

Der FSV 63 Luckenwalde reist mit breiter Brust zum Halleschen FC. Am morgigen Dienstagabend um 19 Uhr steht für die Mannschaft von Trainer Michael Braune ein bedeutendes Auswärtsspiel in der Regionalliga Nordost an. Nach dem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen den BFC Preussen und einem starken Saisonstart will der FSV auch beim Tabellenführer bestehen. Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel beschreibt die Bedeutung der Partie: „Das Auswärtsspiel beim HFC zählt natürlich zu den Highlights der Saison für uns. Ein großer Klub mit langer Zugehörigkeit zur 3. Liga, ein schmuckes Stadion und sicherlich eine tolle Zuschauerzahl.“

Der klare Heimerfolg gegen den BFC Preussen war ein Ausrufezeichen. Vor 727 Zuschauern dominierte der FSV die Partie von Beginn an, spielte geduldig, konzentriert und effektiv. Tim Luis Maciejewski brachte mit seinem Doppelschlag in der 48. und 53. Minute die Weichen auf Sieg, bevor Sofiene Rachid Jannene in der 81. Minute den Deckel draufmachte. Dieser überzeugende Auftritt hat das Selbstbewusstsein der Mannschaft weiter gestärkt. „Der gute Saisonstart soll uns helfen, am Ende auch dort etwas mitzunehmen. Selbstvertrauen, welches dafür benötigt wird, ist da“, sagt Brösel.

Ein Gegner mit Qualität und Tiefe

Der Hallesche FC ist bislang das Maß aller Dinge in der Regionalliga Nordost. Vier Spiele, vier Siege, 12 Punkte und ein Torverhältnis von 9:2 – die Bilanz des HFC spricht für sich. Für den FSV ist klar, dass es in Halle eine konzentrierte Leistung braucht, um zu bestehen.

„Was uns erwartet, ist klar: Der HFC hat einen hervorragenden Kader, auch in der Breite. Wir dürfen keine Wucht entstehen lassen und müssen vor allem versuchen, in unser eigenes Spiel zu gelangen“, erklärt Brösel.

Stabilität als Grundlage

In den bisherigen Spielen präsentierte sich die Mannschaft defensiv stabil und offensiv variabel. Besonders auffällig war, wie konsequent Luckenwalde seine Umschaltmomente nutzte – sowohl in Magdeburg beim 2:1-Auswärtssieg als auch zuletzt gegen Preussen. Auch in Halle wird diese Kompaktheit ein entscheidender Faktor sein. Das Trainerteam um Michael Braune setzt darauf, dass die Mannschaft an die bisherigen Leistungen anknüpfen kann, um den Favoriten aus der Saalestadt zu fordern.

Personelle Lage vor der Partie

Personell gibt es vor der Fahrt nach Halle keine größeren Überraschungen. „Personell fehlen uns die Langzeitverletzten, ein bis zwei Spieler wackeln noch aufgrund der Belastung vom Freitag“, sagt Brösel. Trotz dieser leichten Fragezeichen kann das Trainerteam weitgehend aus dem Vollen schöpfen.

Die Tabelle im Blick

Mit neun Punkten aus den ersten vier Spielen liegt der FSV 63 Luckenwalde aktuell auf dem dritten Tabellenplatz – punktgleich mit Altglienicke und Rot-Weiß Erfurt. Der Hallesche FC thront nach vier Spieltagen mit zwölf Punkten an der Spitze, dicht gefolgt von Lok Leipzig mit zehn Punkten. Ein Punktgewinn in Halle wäre für den FSV nicht nur ein emotionaler Meilenstein, sondern auch sportlich ein wichtiges Signal.

Gradmesser

Mit der Partie in Halle steht für den FSV 63 Luckenwalde ein echter Gradmesser an. Nach dem gelungenen Start in Liga und Pokal kann die Mannschaft selbstbewusst in die Partie gehen, ohne den Respekt vor dem Gegner zu verlieren. Ein mutiger Auftritt könnte am morgigen Dienstagabend dafür sorgen, dass der FSV auch beim Favoriten für ein Ausrufezeichen sorgt – und damit die starke Frühphase der Saison eindrucksvoll bestätigt.