FSV 63 Luckenwalde: „Verstecken ist nicht unser Plan"

Der FSV 63 Luckenwalde reist am Samstag zum nächsten großen Regionalliga-Duell: Um 14 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Michael Braune beim FSV Zwickau an. Nach sechs ungeschlagenen Spielen in Folge will der Brandenburger Regionalligist seine starke Serie fortsetzen – auch wenn die Aufgabe kaum schwerer sein könnte.

„Wieder ein besonderes Auswärtsspiel in einem schmucken Stadion mit lauter Kulisse“, beschreibt Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde, die Vorfreude auf den Trip nach Sachsen. Die Begegnungen mit Zwickau haben für Luckenwalde immer einen besonderen Charakter. „Zudem haben wir wirklich einen guten Austausch mit den Zwickauer Verantwortlichen“, so Brösel.

Doch die sportliche Bilanz ist bislang eindeutig: In zehn Pflichtspielen gegen den FSV Zwickau konnte Luckenwalde noch nie gewinnen. „Die Bilanz in 10 Pflichtspielen in der bisherigen Vereinsgeschichte gegen Zwickau sprechen eine klare Sprache: Wir haben alle Duelle verloren, egal ob zu Hause oder auswärts“, erinnert Brösel. Hinzu kommt: „Zwickau ist zudem seit Ewigkeiten zu Hause ungeschlagen. Wir wissen also um die Schwere der Aufgabe am Samstag.“

Luckenwalde reist mit Rückenwind an

Trotz dieser Statistik reist Luckenwalde mit großem Selbstvertrauen nach Sachsen. Nach zuletzt sechs ungeschlagenen Partien, darunter das torlose Derby gegen den SV Babelsberg 03, hat die Mannschaft bewiesen, dass sie in der Regionalliga Nordost gefestigt und konkurrenzfähig ist.

„Helfen kann uns bei dieser Aufgabe sicherlich unser eigener positiver Lauf mit sechs ungeschlagenen Spielen“, betont Brösel. Die Spieler haben in den vergangenen Wochen Stabilität, Kampfgeist und mannschaftliche Geschlossenheit gezeigt – Tugenden, die auch in Zwickau gefordert sein werden.

Schlüssel zum Erfolg: Zweikämpfe und Standards

Die Spielweise des Gegners ist dem FSV 63 gut bekannt. „Faktoren für Punkte werden die direkten Duelle sowie unsere Bereitschaft, bei Standards robust und entschlossen zu verteidigen. Das sind die Stärken des Gegners“, erklärt Brösel.

Die Marschroute ist klar: nur mit maximaler Intensität und Disziplin kann Luckenwalde die Serie des FSV Zwickau brechen. „Kommen wir am Samstag hier bis auf Augenhöhe, so kann was gehen für uns“, gibt Brösel die Richtung vor.

Kein Platz für Zurückhaltung

Trotz der beeindruckenden Heimstärke des Gegners will sich Luckenwalde keineswegs verstecken. Die Entwicklung der letzten Wochen hat gezeigt, dass die Mannschaft reif genug ist, um auch in schwierigen Spielen mutig aufzutreten. „Verstecken ist nicht unser Plan“, stellt Brösel unmissverständlich klar.

Mit dieser klaren Haltung geht der FSV 63 Luckenwalde in das 14. Saisonspiel – getragen vom Glauben an die eigene Stärke und dem Willen, auch in Zwickau zu punkten.

Ausgangslage vor dem Spiel

In der Tabelle liegt Luckenwalde mit 23 Punkten auf Rang sechs – punktgleich mit dem Halleschen FC. Zwickau folgt mit 21 Punkten direkt dahinter auf Rang sieben. Ein Sieg im direkten Duell könnte den Brandenburgern also nicht nur die Serie verlängern, sondern auch eine weitere Annäherung an die Spitzengruppe bringen.

Beide Teams verbindet aktuell eine gute Form, doch die Vorzeichen sind klar: Während Zwickau seit Monaten zuhause ungeschlagen ist, reist Luckenwalde mit dem Selbstbewusstsein einer Mannschaft an, die in dieser Saison gewachsen ist – in ihrer Spielanlage, in ihrer Mentalität und in ihrer Widerstandsfähigkeit.

Das Duell verspricht Spannung, Leidenschaft und Intensität – genau die Zutaten, die den Fußball in der Regionalliga Nordost ausmachen.