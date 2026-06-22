FSV 63 Luckenwalde verpflichtet Ex-Jugendspieler von Dynamo Dresden

– Foto: FSV 63 Luckenwalde

Der FSV 63 Luckenwalde vermeldet einen weiteren Neuzugang für die anstehende Spielzeit 2026/2027 in der Regionalliga Nordost, der dem Verein bereits bestens vertraut ist. Justin Bulang kehrt in den Regionalligakader der Luckenwalder zurück. Nachdem eine schwere Verletzung im vergangenen Sommer ein sportliches Mitwirken verhinderte, startet der 22-Jährige nun einen neuen, emotionalen Anlauf im Werner-Seelenbinder-Stadion.

Die Personalplanungen beim Verein nehmen für die anstehende Serie weiter konkrete Formen an. Mit Justin Bulang stößt ein Akteur zum Team, den man vor Ort bereits einmal willkommen hieß. Im vergangenen Sommer wurde der Defensivspieler schon einmal als Neuzugang vorgestellt. Eine schwere Verletzung unmittelbar zu Beginn der damaligen Vorbereitung ließ eine sportliche Zusammenarbeit auf dem Platz jedoch vorerst nicht zu.

Der gebürtige Görlitzer bringt trotz der erzwungenen Pause ein fundiertes fußballerisches Fundament mit. Er wurde im Nachwuchsleistungszentrum der SG Dynamo Dresden ausgebildet und genoss dort eine erstklassige Schule. Im Anschluss sammelte er bei der VSG Altglienicke bereits wertvolle Spielpraxis und wichtige Erfahrungen in der Regionalliga, ehe ihn das Verletzungspech nach seinem Wechsel nach Luckenwalde abrupt ausbremste.

Enger Kontakt zur Mannschaft trotz Rückschlag

Trotz des gesundheitlichen Rückschlags direkt nach seiner Ankunft riss das Band zwischen dem Spieler und den Luckenwaldern nie ab. Die gesamte vergangene Saison über hielt er ununterbrochen den Kontakt zur Mannschaft. Mit großem Ehrgeiz arbeitet er seit Monaten an seiner Rückkehr auf den grünen Rasen, um die verpasste Zeit nun endlich sportlich nachzuholen.

Großes Vertrauen des Vereins

Der Verein blickt mit viel Empathie und einem klaren Konzept auf die gemeinsame Zukunft mit dem Rückkehrer. In der Pressemitteilung des Vereins wird Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel wie folgt zitiert: „Justin ist nicht unterzukriegen. Mit unbändigem Willen kämpft er sich derzeit zurück auf den Platz, viel fehlt nicht mehr. Die gesamte vergangene Saison über hielt er Kontakt zur Mannschaft. Wir gehen mit einem klaren Plan in die kommende Saison: Fit werden, mit Freude und Ruhe zurück auf den Platz und dann schauen, wie weit wir gemeinsam kommen.“