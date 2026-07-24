FSV 63 Luckenwalde: "Und im Endeffekt sind wir traurig"

Der Start in die neue Saison hätte für die Gastgeber kaum emotionaler verlaufen können. In der Startformation schickte Patrick Weiser die Akteure Kevin Rene Tittel, Clemens Koplin, Len Neumann, Sofiene Rachid Jannene, Jonas Kühn, Fabio Schneider, Andreas Pollasch, Phil Butendeich, Julian Mätzke, Lucas Will und Felix Pilger auf den Platz.

Bereits in der 3. Spielminute brandete Jubel auf, als Felix Pilger zur 1:0-Führung traf. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel ordnete den Auftakt und die erste Halbzeit gegenüber FuPa wie folgt ein: „Wir hatten mehr Spielanteile, hatten mehr vom Spiel. Ja, waren im Ballbesitz besser. Das Spiel hatte schon auch so seine Kuriositäten. Wir gehen sehr früh durch Pilger in Führung. Danach übernimmt dann Lok das Geschehen. In der 10. Minute gab es wahrscheinlich dann auch eine spielentscheidende Szene, wo es hätte eine rote Karte geben können für Lok. Es wurde dann anders entschieden. In der ersten Halbzeit erhöhte Lok dann den Druck, kam dann durch ein tolles Tor zum Ausgleich.“ In der 23. Spielminute gelang Dorian Cevis der Treffer zum 1:1.

Der späte Doppelschlag der Gäste in der Schlussphase

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein intensiv geführter Schlagabtausch. Aufseiten der Luckenwalder wurden im Spielverlauf Claas Zamzow für Lucas Will (62. Minute) sowie Luca Dahlke für Phil Butendeich (69. Minute) eingewechselt. In der 80. Spielminute folgten zudem Max Hathaway für Fabio Schneider und Janosz Heidrich für Felix Pilger. Trotz aller Leidenschaft geriet das Team in der Endphase auf die Verliererstraße.

Hendrik Brösel beschrieb den aufreibenden Kampf im zweiten Spielabschnitt so: „Wir haben versucht, alles, was wir haben, gegenzuschmeißen. Irgendwann fällt dann das 2:1. Hinten raus dann auch das 3:1. Wir mussten dann auch ein bisschen aufmachen. Wir haben halt alles reingeworfen, um hier einen Punkt hier zu behalten.“ In der 82. Spielminute erzielte Ricky Bornschein das 1:2, ehe Ayodele Adetula in der 85. Spielminute auf 1:3 erhöhte.

Begeisterung auf den Rängen trotz Niederlage

Trotz des enttäuschenden Resultats bot der Rahmen der Partie viele emotionale Momente. 1854 Zuschauer verfolgten das Punktspieldebüt von Trainer Patrick Weiser. Hendrik Brösel fand nach dem Abpfiff lobende Worte für die Stimmung und das faire Miteinander: „Überragende Kulisse, knapp 1900 Leute hier auf einem Freitagabend. Toller Support auch der Gästefans. Generellwar es sehr gutes Miteinander mit Lok. Das muss man wirklich hervorheben. Ich glaube, die beiden Vereine können auch einfach auf allen Ebenen sehr gut miteinander. Und im Endeffekt sind wir traurig, dass wir nicht einen Punkt hier behalten konnten. Es ist aber auf jeden Fall verdient.“