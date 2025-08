FSV 63 Luckenwalde: „Über 1000 Zuschauer und ein Heimsieg“

Gelungene Reaktion auf die Auftaktpleite

Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage beim FC Rot-Weiß Erfurt war der Druck vor dem ersten Heimspiel der Saison spürbar. Die Mannschaft zeigte jedoch von Beginn an eine engagierte Leistung. „Es war ein sehr umkämpfter 2:1-Sieg, wir sind natürlich überglücklich über diesen Ausgang“, resümierte Hendrik Brösel. Schon in der ersten Halbzeit war die Partie zwischen beiden Teams ausgeglichen. Die Luckenwalder gingen in der 35. Minute durch Sofiene Rachid Jannene mit 1:0 in Führung, doch der Chemnitzer FC schlug noch vor der Pause zurück.

„Dann kam aber der verdiente Ausgleich von Chemnitz, wo wir im Strafraum nicht wach genug sind“, kommentierte Brösel die Szene, die in der 41. Minute zum 1:1-Ausgleich durch Johannes Pistol führte. So ging es mit einem Remis in die Kabinen – das Spiel stand zu diesem Zeitpunkt auf Messers Schneide.

Defensiver Kraftakt nach dem Seitenwechsel

Die zweite Halbzeit begann aus Luckenwalder Sicht holprig. Chemnitz übernahm die Spielkontrolle und drängte auf den Führungstreffer. „Nach dem Seitenwechsel hatten wir dann schon Probleme, wir waren sehr passiv“, so Brösel.

„Chemnitz muss dann eigentlich in Führung gehen.“ Doch der FSV stemmte sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. „Wir überstehen die Phase aber irgendwie mit einer Abwehrschlacht“, sagte Brösel sichtlich erleichtert. Die Defensive hielt dem Druck stand – und dann schlug die Stunde der Offensive.

Bachmann entscheidet ein überragend ausgespielten Konter

In der 79. Minute brachte ein perfekt ausgespielter Konter die erneute Führung für den FSV 63 Luckenwalde. Brösel schilderte die Szene begeistert: „Wir kommen dann auf jeden Fall durch einen Konter, den wir überragend ausspielen, zum 2:1. Das war überragend gespielt. Fabio Schneider, der sich durchs Mittelfeld tankt, auf Gollnack legt, der dann rüberlegt und Mike Bachmann den Ball reinhaut.“

Es war das Tor des Tages – nicht nur wegen der spielerischen Klasse, sondern auch wegen der Bedeutung. Mit der erneuten Führung im Rücken kämpften Team und Fans gemeinsam um die so wichtigen drei Punkte.

Emotionale Schlussphase und großartige Unterstützung

In der Schlussphase entwickelte sich ein echtes Kampfspiel. Chemnitz warf alles nach vorn, aber der FSV hielt stand – auch dank der leidenschaftlichen Unterstützung von den Rängen. „Dann hat das ganze Stadion gegengehalten, zusammen mit der Mannschaft“, sagte Brösel. „Und im Endeffekt dann die ganz wichtigen drei Punkte geben lassen.“ Der erste Heimsieg der neuen Spielzeit war perfekt – und die Erleichterung greifbar.

Brösel würdigte auch das Umfeld: „Wir sind sehr glücklich: Über 1000 Zuschauer und ein Heimsieg im ersten Heimspiel.“ Die Stimmung im Werner-Seelenbinder-Stadion war elektrisierend und trug das Team in der entscheidenden Phase.

Rückenwind für das Spiel in Magdeburg

Drei Punkte aus den ersten beiden Spielen bedeuten ein solides Fundament für die kommenden Aufgaben. Bereits am kommenden Samstag geht es weiter – dann steht das Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg II an. Der Aufsteiger ist mit drei Punkten in die Saison gestartet.

Fazit: Leidenschaftlicher Heimsieg mit Signalwirkung

Der Erfolg gegen Chemnitz war mehr als nur drei Punkte – er war ein Signal. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch in kritischen Phasen zusammensteht und über Willen und Einsatz Wege zum Erfolg finden kann. Mit dieser Energie und der Unterstützung aus dem Umfeld blickt der FSV 63 Luckenwalde nun mit gestärktem Selbstvertrauen auf das nächste Duell in Magdeburg. Klar ist: Wer so kämpft, kann in dieser Liga jeden schlagen.