FSV 63 Luckenwalde trotzt frühem Schock: 1:1 im Test gegen Rathenow

Es war ein Start, den man sich aus Sicht des FSV 63 Luckenwalde emotional wahrlich ganz anders vorgestellt hatte. Das Vorbereitungsspiel im Ruhlsdorfer Waldstadion war kaum angepfiffen, da lag der Ball bereits im Netz. In der 1. Spielminute geriet der Regionalligist mit 0:1 in Rückstand. Für das Heimteam bedeutete dieses frühe Gegentor einen herben Dämpfer in dieser Phase der Vorbereitung.

Jannene sorgt für den emotionalen Ausgleich

Doch die Mannschaft in Blau und Gelb steckte nicht auf. Der FSV 63 Luckenwalde zeigte nach dem frühen Rückschlag große Moral in diesem Testspiel. Die emotionale Erlösung folgte schließlich in der 24. Spielminute. Es war ein packender Moment, als Sofiene Jannene den Treffer zum 1:1-Ausgleich für den FSV erzielte.

Ein Remis im Testspiel vor 116 Zuschauern

Am Ende blieb es in dieser Vorbereitungspartie bei diesem 1:1-Unentschieden. Insgesamt 116 Zuschauer hatten den Weg ins Ruhlsdorfer Waldstadion gefunden, um ihre Mannschaft im Stadion zu unterstützen und mitzufiebern. Sie sahen ein Remis im Testspiel, das am Ende dieser Partie gegen den FSV Optik Rathenow stand.

Der Fokus richtet sich auf das nächste Testspiel

Lange Zeit zum Nachdenken bleibt dem FSV 63 Luckenwalde nach diesem 1:1 gegen den Oberligisten aus Rathenow allerdings nicht. Der Blick geht nach dem Abpfiff im Ruhlsdorfer Waldstadion sofort nach vorne. Am Samstag, dem 11.07.2026, wartet bereits der nächste emotionale Höhepunkt auf die Mannschaft aus der Regionalliga. Dann steht für den FSV 63 Luckenwalde das nächste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Die Reise geht zum Oberligisten SG Union 1919 Klosterfelde. Die Partie wird um 13 Uhr angepfiffen.