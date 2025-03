FSV 63 Luckenwalde trotzt dem Halleschen FC einen Punkt ab

Luckenwalde startet stark und geht in Führung

Die Hausherren starteten gut in die Partie und erspielten sich früh erste Chancen. „Wir kommen sehr ordentlich in die Partie und haben schon eine dicke Einschussmöglichkeit durch Mathis Bruns, wo er verpasst. Dann noch Till Jacobi mit einem Kopfball knapp am Tor vorbei, wo es dann schon hätte passieren können“, analysiert Brösel. Kurz vor der Halbzeitpause nutzte Philipp Kühn eine Umschaltsituation zur 1:0-Führung für Luckenwalde (45.). Die Führung war verdient, da die Gastgeber zuvor die besseren Chancen hatten.

Halle drückt auf den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel kam der Hallesche FC mit mehr Druck aus der Kabine und erhöhte die Spielkontrolle. „Dann hat Halle mehr Spielanteile und spielt auch mit einer Gradlinigkeit. Es sind viele Bälle bei uns in den Strafraum geflogen“, schildert Brösel die zweite Hälfte.

In der 77. Minute fiel der Ausgleich für den Tabellenzweiten. Serhat Polat traf zum 1:1 – eine Situation, die aus Luckenwalder Sicht umstritten war. Dennoch blieb das Team von Trainer Michael Braune kämpferisch und versuchte, das Spiel in der Schlussphase für sich zu entscheiden.

Offener Schlagabtausch in der Schlussphase

Die Partie hätte in den letzten Minuten in beide Richtungen kippen können. Luckenwalde hatte noch einige Kontersituationen, konnte diese aber nicht konsequent zu Ende spielen. „Hinten raus kann das Spiel in beide Richtungen kippen. Wir haben noch einige Kontersituationen, die wir dann nicht entsprechend zu Ende spielen, um hier den Deckel drauf zu machen“, so Brösel.

Auch Halle hatte kurz vor Schluss noch eine Großchance, doch die Defensive des FSV hielt stand. „Somit glaube ich, ist das insgesamt eine gerechte Punkteteilung“, resümiert Brösel.

Blick nach vorne: Auswärtsspiel beim BFC Dynamo

Nach dem verdienten Punktgewinn gegen den Halleschen FC steht für den FSV 63 Luckenwalde nun das nächste schwere Spiel an. Am Dienstagabend trifft das Team auswärts auf den BFC Dynamo.

Brösel betonte die Wichtigkeit der kommenden Aufgabe: „Es geht ja Dienstag schon weiter gegen den BFC. Also wir haben nicht lange, um über irgendwas nachzudenken, sondern es geht quasi Schlag auf Schlag weiter.“

Der BFC Dynamo steht aktuell im Mittelfeld der Tabelle und wird für den FSV eine anspruchsvolle Aufgabe. Für Luckenwalde ist es das zweite Spiel innerhalb weniger Tage, was die Belastung für die Mannschaft erhöht. „Es ist die zweite englische Woche. Wir sind auf jeden Fall stolz auf diese Leistung und nehmen das mit in den Dienstag“, so Brösel abschließend.

Mit einem Punktgewinn beim BFC könnte der FSV weiter Boden im Abstiegskampf gutmachen. Die Mannschaft wird erneut eine kämpferische Leistung abrufen müssen, um gegen den favorisierten Gegner zu bestehen.