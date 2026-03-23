FSV 63 Luckenwalde top, RSV Eintracht 1949 siegt, BSG Stahl mit 2:2

In der Brandenburgliga der A-Junioren war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
In Luckenwalde erlebten die Zuschauer eine einseitige Partie, in der die Hausherren von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen ließen. Johann Schmiedeke (24.) eröffnete den Torreigen, bevor Aaron Mehlig (32.) und Claas-Janne Claasen (45.) noch vor dem Pausenpfiff für eine komfortable 3:0-Führung sorgten. Union Fürstenwalde fand an diesem Tag kein Mittel gegen die offensive Wucht der Luckenwalder. Im zweiten Durchgang schraubten erneut Aaron Mehlig (70.) und Claas-Janne Claasen (73.) mit ihren jeweils zweiten Treffern das Ergebnis weiter in die Höhe. Es war eine Machtdemonstration des FSV 63, während die Gäste einen gebrauchten Tag erwischten.
In Cottbus entwickelte sich ein packender Schlagabtausch zwischen Ströbitz und Ahrensfelde. Die Hausherren gingen durch Oleksii Karbovskyi (27.) in Führung, doch Ahrensfelde kam mit viel Elan aus der Kabine und glich durch Jonas Josef Schmitz (50.) aus. Die Freude der Gäste währte jedoch nur kurz, da Calvin Raak (54.) die Wacker-Elf fast im Gegenzug wieder in Front brachte. Ahrensfelde bewies jedoch Moral und drängte unermüdlich auf den Ausgleich. In der 69. Minute belohnte Hüseyin-Aziz Altunok die Bemühungen der Gäste mit dem Treffer zum 2:2-Endstand. Am Ende teilten sich beide Teams in einer intensiven Begegnung leistungsgerecht die Punkte.
Was für eine Moral des FSV Bernau! Die Gäste aus Brandenburg schienen nach Toren von Marwan Maadanli (28.) und Moritz Droste (46.) bereits wie der sichere Sieger. Besonders der Treffer unmittelbar nach dem Seitenwechsel war ein schwerer Schlag für die Bernauer. Doch die Heimelf gab sich nicht auf und startete eine furiose Aufholjagd. Zum Helden des Nachmittags avancierte Milo Lisicki: Erst verkürzte er in der 68. Minute, bevor er in der 83. Minute den viel umjubelten Ausgleich markierte. Bernau entriss den Brandenburgern in der Schlussphase zwei sicher geglaubte Punkte und sicherte sich durch eine geschlossene Mannschaftsleistung das Unentschieden.
Eine außergewöhnliche Leistung sahen die Zuschauer in Falkensee. Trotz der Roten Karte gegen Kadir Adla (43.) kurz vor der Pause dominierte die Heimelf die Partie fast nach Belieben. Überragender Akteur war Lukas Bujk, der mit einem lupenreinen Hattrick (40., 45.+2, 52.) den Grundstein für den Erfolg legte. Zwar konnte Malte Neumann (45.+4) für Brieske kurzzeitig verkürzen, doch auch in Unterzahl blieb Falkensee das gefährlichere Team. Den Schlusspunkt unter diese beeindruckende Vorstellung setzte Marino Wache (81.). Es war ein Sieg des Willens, bei dem die Hausherren zeigten, dass sie auch mit einem Mann weniger spielbestimmend agieren können.
Der BSC Süd 05 präsentierte sich vor heimischem Publikum äußerst abgeklärt und hocheffektiv. Bereits in der 10. Minute brachte Joel Leandro Raspopov die Brandenburger in Führung. Oranienburg bemühte sich in der Folge zwar um Spielkontrolle, fand jedoch kaum eine Lücke im stabilen Abwehrverbund der Hausherren. Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase durch einen Doppelschlag: Erst erhöhte Leonard Leicht (70.), bevor erneut Joel Leandro Raspopov (73.) mit seinem zweiten Treffer alles klar machte. Oranienburg konnte an diesem Tag nicht an seine Bestform anknüpfen und musste die Heimreise ohne Punkte antreten.
In Bornim sahen die Fans ein klassisches Unentschieden zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Die Gäste aus Blankenfelde-Mahlow erwischten den besseren Start und gingen durch Sohail Ghulami (17.) früh in Führung. Bornim brauchte eine Weile, um ins Spiel zu finden, steigerte sich aber im zweiten Durchgang deutlich. In der 63. Minute war es schließlich Simon Jacob, der den verdienten Ausgleich für die Spielgemeinschaft markierte. In der verbleibenden halben Stunde suchten beide Teams die Entscheidung, doch die Defensivreihen agierten aufmerksam und ließen keine weiteren Großchancen mehr zu.
In Neuenhagen bekamen die Zuschauer eine torlose erste Halbzeit zu sehen, doch nach dem Seitenwechsel brachen alle Dämme. Kajetan Herrmann (50.) brachte den RSV Eintracht in Führung, doch Neuenhagen antwortete fast postwendend durch Amel Destanovic (54.). Die Freude der Heimelf war jedoch nur von kurzer Dauer, da der RSV die Schlagzahl massiv erhöhte. William Jeffrey Bartel (59.), Dmytro Chornenkyi (70.) und schließlich Julius Graber (90.+3) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Neuenhagen hielt lange Zeit wacker dagegen, musste sich am Ende aber der individuellen Klasse und der größeren Ausdauer der Gäste geschlagen geben.
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