FSV 63 Luckenwalde top, RSV Eintracht 1949 siegt, BSG Stahl mit 2:2

FSV 63 Luckenwalde – FSV Union Fürstenwalde 5:0 In Luckenwalde erlebten die Zuschauer eine einseitige Partie, in der die Hausherren von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen ließen. Johann Schmiedeke (24.) eröffnete den Torreigen, bevor Aaron Mehlig (32.) und Claas-Janne Claasen (45.) noch vor dem Pausenpfiff für eine komfortable 3:0-Führung sorgten. Union Fürstenwalde fand an diesem Tag kein Mittel gegen die offensive Wucht der Luckenwalder. Im zweiten Durchgang schraubten erneut Aaron Mehlig (70.) und Claas-Janne Claasen (73.) mit ihren jeweils zweiten Treffern das Ergebnis weiter in die Höhe. Es war eine Machtdemonstration des FSV 63, während die Gäste einen gebrauchten Tag erwischten. SV Wacker 09 Ströbitz – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 2:2 In Cottbus entwickelte sich ein packender Schlagabtausch zwischen Ströbitz und Ahrensfelde. Die Hausherren gingen durch Oleksii Karbovskyi (27.) in Führung, doch Ahrensfelde kam mit viel Elan aus der Kabine und glich durch Jonas Josef Schmitz (50.) aus. Die Freude der Gäste währte jedoch nur kurz, da Calvin Raak (54.) die Wacker-Elf fast im Gegenzug wieder in Front brachte. Ahrensfelde bewies jedoch Moral und drängte unermüdlich auf den Ausgleich. In der 69. Minute belohnte Hüseyin-Aziz Altunok die Bemühungen der Gäste mit dem Treffer zum 2:2-Endstand. Am Ende teilten sich beide Teams in einer intensiven Begegnung leistungsgerecht die Punkte.

FSV Bernau – BSG Stahl Brandenburg 2:2 Was für eine Moral des FSV Bernau! Die Gäste aus Brandenburg schienen nach Toren von Marwan Maadanli (28.) und Moritz Droste (46.) bereits wie der sichere Sieger. Besonders der Treffer unmittelbar nach dem Seitenwechsel war ein schwerer Schlag für die Bernauer. Doch die Heimelf gab sich nicht auf und startete eine furiose Aufholjagd. Zum Helden des Nachmittags avancierte Milo Lisicki: Erst verkürzte er in der 68. Minute, bevor er in der 83. Minute den viel umjubelten Ausgleich markierte. Bernau entriss den Brandenburgern in der Schlussphase zwei sicher geglaubte Punkte und sicherte sich durch eine geschlossene Mannschaftsleistung das Unentschieden. SV Falkensee-Finkenkrug – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 4:1 Eine außergewöhnliche Leistung sahen die Zuschauer in Falkensee. Trotz der Roten Karte gegen Kadir Adla (43.) kurz vor der Pause dominierte die Heimelf die Partie fast nach Belieben. Überragender Akteur war Lukas Bujk, der mit einem lupenreinen Hattrick (40., 45.+2, 52.) den Grundstein für den Erfolg legte. Zwar konnte Malte Neumann (45.+4) für Brieske kurzzeitig verkürzen, doch auch in Unterzahl blieb Falkensee das gefährlichere Team. Den Schlusspunkt unter diese beeindruckende Vorstellung setzte Marino Wache (81.). Es war ein Sieg des Willens, bei dem die Hausherren zeigten, dass sie auch mit einem Mann weniger spielbestimmend agieren können.