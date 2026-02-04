FSV 63 Luckenwalde sucht Stabilität in engen Testspielen

Der gestrige Dienstag bringt für den FSV 63 Luckenwalde einen ersten Härtetest. Gegen den Oberligisten SG Union 1919 Klosterfelde tritt die Regionalliga-Mannschaft in einem internen Testspiel an. Die Partie ist von Beginn an intensiv, beide Teams agieren engagiert und mit klarer Struktur. Luckenwalde versucht, das Spiel zu kontrollieren, findet jedoch nicht durchgehend die gewünschte Durchschlagskraft.

Im Verlauf der Begegnung entwickelt sich ein enges Spiel, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben. Klosterfelde nutzt seine Möglichkeiten konsequent, während Luckenwalde immer wieder an der letzten Präzision scheitert. In der 67. Minute gelingt dem FSV dennoch ein Tor. Lucas Will trifft und bringt die Hoffnung zurück, die Partie noch zu drehen. Trotz dieser Phase bleibt es beim knappen Ergebnis. Am Ende steht eine 1:2-Niederlage, die weniger durch klare Unterlegenheit als durch Details entschieden wird.

24 Stunden später folgt bereits der nächste Vergleich. Am heutigen Mittwoch testet der FSV 63 Luckenwalde gegen den Ligakonkurrenten VSG Altglienicke. Das Duell innerhalb der Regionalliga Nordost bringt ein anderes Tempo und eine andere Intensität mit sich. Beide Mannschaften kennen sich gut, entsprechend ausgeprägt ist die gegenseitige Aufmerksamkeit.

Auch dieses Spiel verläuft eng. Luckenwalde arbeitet konzentriert, bleibt strukturiert und sucht den Weg nach vorn. In der 55. Minute trifft Tim Meyer für Luckenwalde 20 Minuten später ist Simon Gollnack erfolgreich. Doch erneut fehlt die letzte Konsequenz, um das Momentum dauerhaft auf die eigene Seite zu ziehen. Altglienicke entscheidet die Partie letztlich mit 3:2 für sich. Für Luckenwalde ist es die zweite knappe Niederlage binnen zwei Tagen.

Für Trainer Michael Braune liefern diese Begegnungen wertvolles Material. Zwei unterschiedliche Gegner, zwei verschiedene Spielverläufe, aber ähnliche Schlussfolgerungen. Die Mannschaft ist im Rhythmus, hält das Tempo, verliert jedoch beide Spiele knapp. Genau hier setzt die weitere Arbeit an.