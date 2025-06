FSV 63 Luckenwalde startet mit einem Kantersieg in die Testspielphase

Dominanter Auftritt zum Auftakt

Der FSV 63 Luckenwalde hat seine ersten Minuten in der neuen Saison mit einem echten Ausrufezeichen begonnen. Beim Team der SG 1920 Woltersdorf, das in der Kreisliga Dahme/Fläming beheimatet ist, ließ der Regionalligist keinerlei Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen und gewann mit 22:0. Es war das erste Testspiel nach dem Trainingsauftakt am Mittwoch – und zugleich ein intensiver Einstieg in die Vorbereitung unter Trainer Michael Braune.

Die Mannschaft präsentierte sich torhungrig, spielfreudig und konzentriert über die gesamten 90 Minuten. Trotz des Klassenunterschieds zeigte das Team, dass es vom ersten Tag an auf Betriebstemperatur ist. Für den Trainerstab war der Auftakt eine erste Gelegenheit, Neuzugänge, Rückkehrer und taktische Varianten unter Wettkampfbedingungen zu sichten.