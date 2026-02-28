FSV 63 Luckenwalde: "Sie sind das beste Team der Liga"

Stimmungsvoller Restart vor Rekordkulisse

Endlich wieder Fußball im „Seele“ – und die Erwartungen wurden zumindest auf den Rängen voll erfüllt. Die Atmosphäre am 24. Spieltag war elektrisierend, als 1401 Zuschauer das Stadion in einen Hexenkessel verwandelten. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel zeigte sich tief beeindruckt von der Unterstützung: „Eine tolle Kulisse im ‚Seele‘ mit 1401 Zuschauern.“ Doch auf dem Rasen wartete mit dem Tabellenführer die wohl schwerste Prüfung der Liga. Die Gäste machten von Beginn an deutlich, warum sie den Platz an der Sonne verteidigen wollen.

Verpasste Gelegenheiten und ein unglücklicher Rückstand

Das Spiel hätte einen völlig anderen Verlauf nehmen können, wenn der FSV seine Nervenstärke bewiesen hätte. Schon in der Anfangsphase lag die Sensation in der Luft, als die Luckenwalder Offensive den Tabellenführer unter Druck setzte. Hendrik Brösel blickte wehmütig auf diese Schlüsselszene zurück: „Wir hatten in der 4. Minute eine große Möglichkeit zur Führung.“ Doch der Ball fand den Weg ins Tor nicht. Stattdessen schlug das Schicksal in der 30. Minute grausam gegen die Hausherren zu, als Andreas Pollasch das Leder unglücklich zum 0:1 ins eigene Netz lenkte. Ein herber Schlag für die Moral der Brandenburger.

Eiskalte Effizienz des Spitzenreiters

Die Leipziger zeigten sich unbeeindruckt vom Kampfgeist des FSV. „Lok nutzt unsere Fehler eiskalt aus. Sie sind das beste Team der Liga“, urteilte Hendrik Brösel treffend. In der 40. Minute erhöhte Dorian Cevis auf 0:2 und sorgte damit für eine Vorentscheidung noch vor der Pause. Auch nach dem Seitenwechsel fehlte den Luckenwaldern das nötige Quäntchen Glück: „Wir hätten auch nach der Pause direkt dann verkürzen können. Diese Möglichkeiten musst du gegen dieses Topteam natürlich nutzen.“

Schmerzhaftes Ende und der Blick nach vorn

In der 90. Minute machte Min-Gi Kang mit dem 0:3 den Deckel endgültig drauf. „Wir verlieren verdient gegen den Tabellenführer“, bilanzierte Hendrik Brösel sachlich. Lange Zeit zum Hadern bleibt nicht, denn schon am Mittwoch steht das nächste Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg II an, auf das man sich nun mit vollem Fokus vorbereitet.