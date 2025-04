FSV 63 Luckenwalde: "Sehr bittere Niederlage in ihrer Art und Weise"

So., 06.04.2025, 13:00 Uhr

Starker Rahmen, zäher Beginn

Vor 3467 Zuschauern in Chemnitz trat der FSV 63 Luckenwalde an. Die Kulisse war groß, das Wetter frühlingshaft und die Ausgangslage klar: Nach zwei Siegen gegen Hertha BSC II und Viktoria Berlin wollten die Brandenburger ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Doch von Beginn an wurde deutlich: Das Spiel gegen den defensivstarken CFC würde eine andere Prüfung.

Individuelle Fehler sorgen für kalte Dusche

Die ersten 20 Minuten verliefen weitgehend ausgeglichen, ehe der FSV durch einen individuellen Fehler ins Hintertreffen geriet. In der 21. Minute nutzte Tobias Müller die erste nennenswerte Gelegenheit der Gastgeber und brachte Chemnitz in Führung. „Zwei individuelle Fehler führen zu Gegentoren. Darüber hinaus hatte der Gegner nichts an Möglichkeiten, bis wir dann hinten raus aufgemacht haben“, kommentiert Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde.

Verletzungspech und fehlende Durchschlagskraft

FSV-Trainer Michael Braune musste früh reagieren: Till Jacobi wurde bereits in der 27. Minute durch John Gruber ersetzt. In der Folge blieb das Spiel intensiv, aber chancenarm. Der FSV hielt dagegen, kam jedoch nicht zwingend genug in die Abschlussräume. Der Halbzeitstand lautete 0:1 aus Luckenwalder Sicht.

Bozic erhöht – Luckenwalde bleibt ineffizient

Nach dem Seitenwechsel war der FSV bemüht, doch der zweite Rückschlag folgte in der 62. Minute: Dejan Bozic traf für Chemnitz zum 2:0, erneut nach einem Fehler in der Hintermannschaft der Brandenburger. Brösel ärgerte sich: „Heute war definitiv mehr zu holen, wenn wir die Leistung aus den letzten beiden Heimspielen auf den Platz bekommen hätten.“

Drei Chancen, kein Tor

In der Schlussphase warf der FSV alles nach vorne. „Selbst hatten wir drei klare Einschussmöglichkeiten“, resümierte Brösel. Die Mannschaft von Michael Braune blieb trotz des Rückstands engagiert und zeigte über weite Strecken eine disziplinierte Vorstellung. Dennoch reichte es nicht für einen Punktgewinn. „In der Art und Weise eine sehr bittere Niederlage, weil gegen diesen CFC am heutigen Tage was zu holen war“, so Brösel.

Blick nach vorn: Heimspiel gegen Zwickau

In der Tabelle bleibt der FSV 63 Luckenwalde mit 25 Punkten auf dem 17. Rang, punktgleich mit dem FC Eilenburg. Am kommenden Samstag steht das Heimspiel gegen den FSV Zwickau an, der aktuell auf einem Aufstiegsplatz steht. Brösel: „Nächste Woche erwartet uns eine ähnliche Partie. Wir müssen kommende Woche draus lernen, um es Samstag im Heimspiel besser zu machen.“