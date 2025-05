FSV 63 Luckenwalde nach Elferdrama: „In der Art und Weise unfassbar“

Albtraumstart in Erfurt

Das Gastspiel beim Tabellenvierten begann für den FSV 63 Luckenwalde denkbar schlecht – und das im wortwörtlichen Sinne ab der ersten Minute. Bereits in der zweiten Spielminute verwandelte Maxime Awoudja einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Es war der Auftakt zu einer ersten halben Stunde, in der die Mannschaft von Trainer Michael Braune kaum Zugriff bekam.

„In der ersten halben Stunde waren wir völlig überfordert mit der Situation“, sagte Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde, nach der Partie. „Wir gerieten gleich früh durch einen katastrophalen Fehler in Rückstand. Dann 2:0 nach dem Standard, 3:0 nach 30 Minuten.“

Erfurts Jeremiaha Maluze erhöhte in der 14. Minute auf 2:0, ehe Benjika Caciel in der 27. Minute sogar das 3:0 nachlegte. Zu diesem Zeitpunkt schien die Partie für den abstiegsbedrohten FSV bereits entschieden.

Lebenszeichen vor der Pause

Doch die Luckenwalder Mannschaft ließ sich nicht hängen. In der 39. Minute erzielte Lucas Vierling den 3:1-Anschlusstreffer – ein wichtiges Signal kurz vor der Pause, das dem Team wieder etwas Leben einhauchte. Es war ein Moment, der zeigte, dass der FSV an diesem Tag noch nicht bereit war, die Punkte kampflos herzuschenken.

„Da musst du hier schon zusehen, dass du nicht komplett unter die Räder kommst“, kommentierte Brösel den bedrohlichen Zwischenstand. Doch mit dem Treffer von Vierling kippte die Stimmung auf dem Rasen – und die Partie nahm in der zweiten Hälfte einen völlig anderen Verlauf.

Erfurt lässt die Entscheidung liegen

Nach dem Seitenwechsel drängte Rot-Weiß Erfurt zunächst auf die Entscheidung. Mehrfach hatten die Thüringer Möglichkeiten, auf 4:1 zu stellen, doch entweder war FSV-Schlussmann Florian Palmowski zur Stelle oder es fehlte den Hausherren an Präzision im Abschluss.

„Zweite Halbzeit: Erfurt mit mehreren Möglichkeiten auf 4:1 zu stellen, sie lassen uns aber am Leben“, analysierte Brösel. Der FSV überstand diese Phase mit viel Einsatz – und kam in der Schlussphase zu mehreren dramatischen Szenen im gegnerischen Strafraum.

Elfmeterdrama in der Schlussphase

Gleich drei Strafstöße sprach Schiedsrichter Jonas Brombacher den Gästen in der zweiten Halbzeit zu. Ein Beleg für die hohe Präsenz, mit der der FSV im gegnerischen Sechzehner agierte. „Wir hatten dann einfach sehr viele Strafraumaktionen und Erfurt hat im Strafraum einfach ständig uns getroffen und nicht den Ball“, so Brösel.

Doch es wurde zum Drama in drei Akten. In der 85. Minute trat Till Jacobi zum Elfmeter an – und scheiterte an Torwart Pascal Manitz. In der 90. Minute erneut Elfmeter für Luckenwalde, diesmal übernahm Lucas Albrecht die Verantwortung – wieder blieb Manitz Sieger.

In der Nachspielzeit dann der dritte Strafstoß – und endlich der Erfolg: Lucas Albrecht verwandelte in der 90.+2 Minute zum 3:2-Endstand. Doch der Anschlusstreffer kam zu spät, um noch etwas Zählbares mitzunehmen.

„Im Endeffekt verschießt du dann zwei von drei Elfmetern, stehst da, verlierst hier 2:3“, fasste Brösel den frustrierenden Spielverlauf zusammen. „In der Art und Weise unfassbar, wirklich ein unfassbares Spiel.“

Tabellensituation bleibt bedrohlich

Durch die Niederlage bleibt der FSV 63 Luckenwalde bei 28 Punkten stehen und belegt weiterhin Rang 17. Es bleiben nur noch zwei Spiele, um die Wende zu schaffen. „Wir haken es ab, haben noch zwei Möglichkeiten, unseren Platz da noch zu verlassen“, sagte Brösel kämpferisch.

Derby in Babelsberg als nächste Chance

Am Samstag, den 10. Mai, wartet das nächste schwere Auswärtsspiel: Der FSV gastiert im Brandenburg-Derby beim SV Babelsberg 03. Für Brösel und das Team ist klar: „Die wollen wir unbedingt nutzen. Nächste Woche ein Brandenburg-Derby in Babelsberg, und darauf bereiten wir uns jetzt vor.“

Charaktertest mit offenem Ausgang

Der Kampfgeist der Mannschaft war in Erfurt trotz des Rückstands unübersehbar. Die Moral stimmt – doch am Ende zählen Punkte. Die letzten beiden Spieltage entscheiden über den Verbleib in der Regionalliga Nordost. Nach dem emotionalen Spiel in Erfurt ist die Botschaft klar: Der FSV lebt – aber er muss jetzt liefern.