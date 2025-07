FSV 63 Luckenwalde: „Mit maximaler Leidenschaft die Punkte holen"

Für den FSV 63 Luckenwalde steht am Samstag der erste Heimauftritt in der noch jungen Regionalliga-Saison an. Nach der bitteren 1:2-Niederlage beim FC Rot-Weiß Erfurt empfängt die Mannschaft von Trainer Michael Braune den Chemnitzer FC im Werner-Seelenbinder-Stadion. Der FSV will seine ersten Punkte einfahren. Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel betont, dass Luckenwalde aus der Auftaktpartie wichtige Lehren gezogen habe und mit viel Leidenschaft gegen den „abgezockten“ Gegner antreten werde.