FSV 63 Luckenwalde: "Kurzum: Klassenerhalt"

Es lief die 14. Spielminute, als die mitgereisten Anhänger das erste und einzige Mal an diesem Abend jubeln durften. Tim Schleinitz markierte mit seinem zweiten Saisontor das 0:1 für den FSV 63 Luckenwalde. In der Startformation von Trainer Michael Braune standen neben dem Torschützen auch Kevin Rene Tittel, Len Neumann, Remo Merke, Jonas Kühn, Fabio Schneider, Andreas Pollasch, Tim Luis Maciejewski, Matthew Meier, Simon Gollnack und Mike Bachmann. Die Mannschaft bewies von Beginn an die nötige Entschlossenheit, um die Weichen für die Zukunft frühzeitig zu stellen.

Mit dem Schlusspfiff fiel die gesamte Last der vergangenen Wochen von den Schultern der Gäste. Luckenwaldes Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel brachte die emotionale Erleichterung unmittelbar nach dem Spiel gegenüber FuPa auf den Punkt und fasste das Erreichte in einem einzigen, kraftvollen Wort zusammen: „Kurzum: Klassenerhalt.“ Nach intensiven Monaten und harten Kämpfen in der Regionalliga Nordost herrscht nun endlich die Planungssicherheit für die kommende Spielzeit.

Taktische Disziplin bis zur letzten Sekunde

Um den knappen Vorsprung gegen die Berliner Defensive über die Zeit zu bringen, reagierte Michael Braune im Verlauf der Partie mehrfach mit taktischen Wechseln. Bereits zur zweiten Halbzeit kam Niklas Kaus für Mike Bachmann in die Begegnung. In der 78. Minute folgten Max Hathaway und Lucas Will für den Torschützen Tim Schleinitz und Simon Gollnack. In der absoluten Schlussphase (87.) brachten schließlich Clemens Koplin und Phillip König für Len Neumann und Tim Luis Maciejewski die nötige Stabilität, um den elften Saisonsieg unter Dach und Fach zu bringen.

Blick auf die Tabelle und das nächste Heimspiel

Durch diesen Dreier belegt der FSV 63 Luckenwalde in der Tabelle den zehnten Platz und weist nun 42 Punkte auf. Ausruhen wird sich die Mannschaft jedoch nicht: Am Sonntag, 10. Mai 2026, empfängt man um 14 Uhr den BFC Dynamo zum nächsten Duell im heimischen Werner-Seelenbinder-Stadion.