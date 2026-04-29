FSV 63 Luckenwalde: Julian Mätzke wechselt in das „Seele“ Der Regionalligist verstärkt sich für die kommende Spielzeit mit einem talentierten Mittelfeldspieler vom BSV Eintracht Mahlsdorf aus der Oberliga. von red/pm · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: FSV 63 Luckenwalde

Mit Blick auf die Saison 2026/2027 stellt der FSV 63 Luckenwalde die Weichen für die Zukunft. Julian Mätzke wechselt vom BSV Eintracht Mahlsdorf in das heimische Werner-Seelenbinder-Stadion und wagt damit den Sprung in die Regionalliga.

Berliner Schule für das Luckenwalder Mittelfeld Die Schatten der neuen Spielzeit werfen bereits ihre ersten Boten voraus. Mit Julian Mätzke gewinnt der Verein einen 22-jährigen Akteur, der sein Handwerk in der renommierten Nachwuchsabteilung des 1. FC Union Berlin erlernt hat. Über die Station FSV Union Fürstenwalde führte sein Weg zum Oberligisten BSV Eintracht Mahlsdorf, wo er sich durch beständige Leistungen für höhere Aufgaben empfahl. Nun schlägt der gebürtige Berliner im „Seele“ ein neues Kapitel seiner noch jungen Karriere auf.

Ein Arbeiter mit Berliner Wurzeln Die sportliche Leitung der Luckenwalder sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein für das Mannschaftsgefüge. Julian Mätzke gilt als fleißiger und bodenständiger Charakter, der durch seine Vergangenheit in der Region bereits bestens vernetzt ist. Die Integration in den Kader dürfte ihm daher leichtfallen, da er bereits einige seiner künftigen Mitstreiter persönlich kennt.