FSV 63 Luckenwalde II weiter makellos, SV Döbern im Kellerduell top

Der 7. Spieltag der Landesliga Süd ist beendet – und an der Spitze bleibt alles beim Alten. Der FSV 63 Luckenwalde II gewann auch sein achtes Spiel in Serie und verteidigte damit die Tabellenführung. Dahinter überzeugten der VfB Krieschow II und der VfB Hohenleipisch mit klaren Siegen, während Döbern im Abstiegskampf ein Lebenszeichen sendete. Ströbitz und Eisenhüttenstadt trennten sich torlos.

Der Tabellenzweite SV Victoria Seelow bleibt ungeschlagen, musste beim 4:2-Auswärtserfolg in Großziethen aber Schwerstarbeit leisten. Vor 45 Zuschauern brachte Paul Bechmann die Gäste kurz vor der Pause in der 45. Minute in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Marco Rossak in der 50. Minute auf 2:0 und schien damit früh die Weichen auf Sieg zu stellen. Doch Großziethen zeigte Moral: Calvin Winzer verkürzte in der 60. Minute, und Nicolas Kling glich in der 77. Minute zum 2:2 aus. Erst in der Schlussphase setzte sich die Klasse der Seelower durch. Maciej Piotr Ossowski traf in der 86. Minute zur erneuten Führung, ehe Elias Wroblewski in der Nachspielzeit (90.+2) den 4:2-Endstand besorgte. ---

In einer kampfbetonten Partie vor 83 Zuschauern setzte sich die SG Phönix Wildau knapp mit 2:1 gegen den FV Erkner durch. Julius König brachte die Hausherren kurz vor der Pause in der 43. Minute in Führung, ehe Joao Marcos Dangla Cortez in der 53. Minute für den Ausgleich sorgte. Nur acht Minuten später war es Ronny Brendel, der Wildau in der 61. Minute mit dem 2:1 auf die Siegerstraße brachte. Danach verteidigte Phönix mit Leidenschaft und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Ein einseitiges Spiel sahen die 90 Zuschauer beim 1. FC Guben: Der Gastgeber zerlegte den SV Grün-Weiß Lübben mit 8:0. Niclas Straube eröffnete in der 6. Minute den Torreigen, Franz Krüger legte in der 25. Minute nach. Janne Laugks traf in der 36. Minute, und nur eine Minute später stellte Mariusz Pietka auf 4:0. Nach der Pause nahm der Torhunger der Gubener kein Ende. Franz Krüger erhöhte in der 49. Minute, traf erneut in der 50. Minute und machte in der 60. Minute seinen lupenreinen Hattrick perfekt. Den Schlusspunkt setzte Janne Laugks per Foulelfmeter in der 89. Minute. ---

Vor 423 Zuschauern feierte Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II den achten Sieg im achten Spiel. Beim 2:1-Erfolg gegen den VfB Trebbin blieb die Mannschaft von Trainer Ingo Nachtigall zwar nicht ohne Gegentor, zeigte aber erneut ihre Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Justin Ullmann brachte die Hausherren in der 28. Minute in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Fritz Schröder in der 56. Minute auf 2:0. Trebbin gab sich nicht geschlagen und kam nur drei Minuten später durch Junior Fofana (59.) zum Anschlusstreffer. Trotz einiger brenzliger Situationen verteidigte Luckenwalde den knappen Vorsprung und bleibt damit an der Tabellenspitze. ---

Mit einer beeindruckenden Vorstellung schob sich der VfB 1921 Krieschow II näher an die Spitze heran. Die Elf ließ Frankonia Wernsdorf beim 4:0 keine Chance. Schon früh sorgten die Gastgeber für klare Verhältnisse: Florian Bernhardt traf in der 19. Minute zur Führung, ehe Florian Schmidt in der 30. Minute nachlegte. Noch vor der Pause erhöhte Tim Richter in der 40. Minute auf 3:0. In der Schlussphase setzte Eduard Gutar mit dem Treffer zum 4:0 (85.) den Schlusspunkt unter eine starke Teamleistung. Krieschow bleibt damit erster Verfolger der beiden Topteams, während Wernsdorf einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen musste. ---

Vor 344 Zuschauern entwickelte sich in Hohenleipisch eine hitzige Partie mit gleich drei Platzverweisen. Der VfB startete furios: Florian Vogt brachte seine Mannschaft bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung, ehe ein Eigentor von Alessandro Pawlewitz in der 15. Minute das 2:0 bedeutete. Brieske fand erst nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel, kam durch Philipp Ricco Barnack in der 63. Minute zum Anschlusstreffer, doch die Hypothek war zu groß. Bereits in der 27. Minute hatte Toni Malinski für die Gäste die Rote Karte gesehen. In der Schlussphase dezimierten sich beide Teams – David Walter (76.) sah Gelb-Rot für Hohenleipisch, Niklas Wotscheg (90.) erhielt glatt Rot für Brieske. Der VfB rettete den Vorsprung über die Zeit und bleibt mit nun 15 Punkten im oberen Tabellenbereich. ---

Ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelang dem SV Döbern. Vor 80 Zuschauern siegten die Gastgeber mit 6:0 gegen den FC Lauchhammer. Willi Mrosk eröffnete in der 5. Minute, Maximilian Krüger legte in der 8. Minute nach. Nur drei Minuten später traf Jonas Gryczman zum 3:0. Marvin Kleiber erhöhte in der 30. Minute, ehe ein Eigentor von Dennis Kriegereit in der 40. Minute das 5:0 bedeutete. In der 71. Minute sorgte erneut Marvin Kleiber für den Endstand. Lauchhammer spielte ab der 62. Minute in Unterzahl, nachdem Bastian Bialecki Gelb-Rot gesehen hatte. Döbern klettert damit, während Lauchhammer weiterhin ohne Punkt bleibt. ---