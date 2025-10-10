 2025-10-10T17:03:43.034Z

– Foto: Roy Fischer

FSV 63 Luckenwalde II unaufhaltsam – Wernsdorf feiert 4:1-Auswärtssieg

Landesliga Süd: Die Übersicht über die vorgezogenen Spiele

Der vorgezogene 15. Spieltag der Landesliga Süd startete heute mit zwei klaren Ergebnissen. Spitzenreiter FSV 63 Luckenwalde II baute seine Siegesserie mit einem 6:0-Heimerfolg gegen Aufsteiger Großziethen eindrucksvoll aus. Auch Frankonia Wernsdorf zeigte in Lübben seine Offensivqualitäten und drehte nach frühem Rückstand die Partie zu einem klaren 4:1-Auswärtssieg.

---

Gestern, 19:30 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
6
0
Abpfiff

Auch im siebten Saisonspiel war Tabellenführer Luckenwalde II nicht zu stoppen. Die Elf von Trainer Ingo Nachtigall legte furios los und führte nach nur 21 Minuten bereits mit 4:0. Colin Wilhelm Schwarzlose traf in der 2. Minute zur frühen Führung, Dean Leslie English (9.) und Jon-Pepe Aurich (18.) legten schnell nach. Steven Demgensky machte mit dem 4:0 (21.) schon früh alles klar. Nach der Pause verwaltete Luckenwalde das Geschehen, blieb aber torhungrig: Fabio Schweigert erhöhte in der 55. Minute, ehe Nils Ole Mehlig (76.) den 6:0-Endstand markierte.

---

Gestern, 19:30 Uhr
SV Grün-Weiß Lübben
SV Grün-Weiß LübbenLübben
SV Frankonia Wernsdorf 1919
SV Frankonia Wernsdorf 1919Wernsdorf
1
4
Abpfiff

Vor 120 Zuschauern in Lübben durfte der Gastgeber kurzzeitig auf die Wende hoffen. Torben Brauer brachte den Tabellenletzten bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Wernsdorf fand nach rund einer halben Stunde besser ins Spiel und drehte die Begegnung noch vor der Pause. Zunächst verwandelte Gordan Griebsch in der 45. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich, ehe Gordon Teichert (45.+3) das 2:1 erzielte. Nach dem Seitenwechsel blieb die Dominok-Elf am Drücker: Wieder war es Gordan Griebsch, der in der 55. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 erhöhte. David Seppik sorgte in der 67. Minute schließlich für den Endstand.

---

Heute, 15:00 Uhr
VfB Trebbin
VfB TrebbinVfB Trebbin
FV Erkner 1920
FV Erkner 1920FV Erkner
15:00

Der VfB Trebbin schöpfte nach dem 4:2-Heimerfolg gegen Wildau neuen Mut. Nach dem ersten Saisonsieg will die Bornemann-Elf nun nachlegen. Mit Silas Schelinski, Paul Göring und Niklas Schubert trugen sich gleich mehrere Spieler in die Torschützenliste ein – ein Beleg für die gewachsene Offensivstärke. Gegner Erkner musste sich zuletzt knapp mit 1:2 in Krieschow geschlagen geben, zeigte dabei aber Moral und kam in der Schlussphase durch Leando Schulz noch einmal heran. Beide Teams sind direkte Tabellennachbarn und brauchen die Zähler dringend, um Abstand zur Abstiegszone zu schaffen.

---

Heute, 15:00 Uhr
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
15:00live

Eisenhüttenstadt kassierte zuletzt gegen Guben eine schmerzhafte 1:3-Heimniederlage, obwohl Tom Rönsch zwischenzeitlich den Ausgleich erzielte. Mit sieben Punkten bleibt die Bilanz ernüchternd. Nun wartet mit Brieske ein Aufsteiger, der bislang für Furore sorgt. Zwar verlor die Bierfreund-Elf zuletzt deutlich mit 0:3 gegen Seelow, steht aber mit elf Zählern immer noch im oberen Drittel. Der FSV will seine Auswärtsstärke unter Beweis stellen, während die Szywala-Elf dringend einen Heimsieg benötigt, um nicht weiter in den Tabellenkeller abzurutschen.

---

Heute, 15:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow II
SV Wacker 09 Ströbitz
SV Wacker 09 StröbitzSV Wacker 09
15:00

Das Duell in Krieschow verspricht Spannung pur. Der Tabellendritte gewann zuletzt in Erkner mit 2:1, wobei Sven Konzack und Eduard Gutar trafen. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen ist das Team von Thomas Schmidt oben voll dabei. Gegner Ströbitz hat vier Punkte weniger, feierte mit dem 2:1 in Lauchhammer den vierten Saisonsieg. Richard Lampel und Mykola Ubyraiev drehten dort die Partie. Beide Teams gehen mit breiter Brust ins direkte Duell – ein Verfolgerduell, bei dem die Zuschauer Tore und Intensität erwarten dürfen.

---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
FC Lauchhammer
FC LauchhammerLauchhammer
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
13:00

---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
13:00

---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
1. FC Guben
1. FC Guben1. FC Guben
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
13:00

Autor
redAutor