FSV 63 Luckenwalde II unaufhaltsam – Wernsdorf feiert 4:1-Auswärtssieg

Auch im siebten Saisonspiel war Tabellenführer Luckenwalde II nicht zu stoppen. Die Elf von Trainer Ingo Nachtigall legte furios los und führte nach nur 21 Minuten bereits mit 4:0. Colin Wilhelm Schwarzlose traf in der 2. Minute zur frühen Führung, Dean Leslie English (9.) und Jon-Pepe Aurich (18.) legten schnell nach. Steven Demgensky machte mit dem 4:0 (21.) schon früh alles klar. Nach der Pause verwaltete Luckenwalde das Geschehen, blieb aber torhungrig: Fabio Schweigert erhöhte in der 55. Minute, ehe Nils Ole Mehlig (76.) den 6:0-Endstand markierte.

Vor 120 Zuschauern in Lübben durfte der Gastgeber kurzzeitig auf die Wende hoffen. Torben Brauer brachte den Tabellenletzten bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Wernsdorf fand nach rund einer halben Stunde besser ins Spiel und drehte die Begegnung noch vor der Pause. Zunächst verwandelte Gordan Griebsch in der 45. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich, ehe Gordon Teichert (45.+3) das 2:1 erzielte. Nach dem Seitenwechsel blieb die Dominok-Elf am Drücker: Wieder war es Gordan Griebsch, der in der 55. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 erhöhte. David Seppik sorgte in der 67. Minute schließlich für den Endstand. ---

Heute, 15:00 Uhr VfB Trebbin VfB Trebbin FV Erkner 1920 FV Erkner 15:00 PUSH

Der VfB Trebbin schöpfte nach dem 4:2-Heimerfolg gegen Wildau neuen Mut. Nach dem ersten Saisonsieg will die Bornemann-Elf nun nachlegen. Mit Silas Schelinski, Paul Göring und Niklas Schubert trugen sich gleich mehrere Spieler in die Torschützenliste ein – ein Beleg für die gewachsene Offensivstärke. Gegner Erkner musste sich zuletzt knapp mit 1:2 in Krieschow geschlagen geben, zeigte dabei aber Moral und kam in der Schlussphase durch Leando Schulz noch einmal heran. Beide Teams sind direkte Tabellennachbarn und brauchen die Zähler dringend, um Abstand zur Abstiegszone zu schaffen. ---

Eisenhüttenstadt kassierte zuletzt gegen Guben eine schmerzhafte 1:3-Heimniederlage, obwohl Tom Rönsch zwischenzeitlich den Ausgleich erzielte. Mit sieben Punkten bleibt die Bilanz ernüchternd. Nun wartet mit Brieske ein Aufsteiger, der bislang für Furore sorgt. Zwar verlor die Bierfreund-Elf zuletzt deutlich mit 0:3 gegen Seelow, steht aber mit elf Zählern immer noch im oberen Drittel. Der FSV will seine Auswärtsstärke unter Beweis stellen, während die Szywala-Elf dringend einen Heimsieg benötigt, um nicht weiter in den Tabellenkeller abzurutschen. ---

Heute, 15:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 15:00 PUSH