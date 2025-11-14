 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Luis Grün

FSV 63 Luckenwalde II siegt wieder – FC Eisenhüttenstadt trifft spät

Landesliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 11. Spieltags

LL Süd Brandenburg
Brieske/SFB
Luckenwalde II
SV Wacker 09
VfB HL 1912

Die heutigen Spiele in der Landesliga Süd brachten zwei enge Begegnungen. Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II verteidigte seine makellose Bilanz mit einem hart erkämpften Sieg in Wildau, während der FC Eisenhüttenstadt in Lübben erst kurz vor Schluss die drei Punkte sicherte.

Heute, 19:30 Uhr
SV Grün-Weiß Lübben
SV Grün-Weiß LübbenLübben
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
1
2
Abpfiff

In einem kampfbetonten Spiel zeigte sich der FC Eisenhüttenstadt am Ende kaltschnäuziger und gewann beim Tabellenletzten Lübben mit 2:1. Bereits in der 8. Minute brachte Martin Mangabo Ongori die Gäste in Führung. Lübben ließ sich davon jedoch nicht beirren: Eric Schwarz glich in der 25. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus und sorgte für Hoffnung. Die Partie blieb bis in die Schlussphase offen, ehe Tony Wernicke in der 89. Minute per Foulelfmeter den Lucky Punch für Eisenhüttenstadt setzte.

Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II musste beim knappen 1:0-Auswärtssieg in Wildau Schwerstarbeit leisten. In einer hektischen Partie mit zwei Platzverweisen – Fabio Schweigert (56., Luckenwalde) und Rico Gladrow (74., Wildau) – erzielte Steven Demgensky in der 75. Minute das Tor des Tages. Der Spitzenreiter bleibt damit auch nach zwölf Spieltagen ohne Punktverlust und steht nun bei 36 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 48:5.

Morgen, 13:00 Uhr
FC Lauchhammer
FC LauchhammerLauchhammer
VfB Trebbin
VfB TrebbinVfB Trebbin
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
FV Erkner 1920
FV Erkner 1920FV Erkner
13:00

Der SV Döbern hat sich mit zuletzt starken Leistungen ins Mittelfeld zurückgekämpft und will nun gegen Erkner den Aufwärtstrend bestätigen. Beim torlosen Remis in Trebbin blieb die Defensive stabil, zuvor gelang beim 8:1 gegen Lübben ein Torfestival. Gegner Erkner erkämpfte sich zuletzt ein 1:1 gegen Ströbitz, nachdem Joao Marcos Dangla Cortez per Handelfmeter traf. Für beide Mannschaften zählt im direkten Duell vor allem eines: die Balance zwischen Angriffslust und Absicherung zu finden.

Morgen, 13:00 Uhr
SV Wacker 09 Ströbitz
SV Wacker 09 StröbitzSV Wacker 09
SV Frankonia Wernsdorf 1919
SV Frankonia Wernsdorf 1919Wernsdorf
13:00

Ströbitz will nach dem Unentschieden in Erkner wieder in die Spur finden. Gegen kämpferische Wernsdorfer wartet allerdings kein leichter Gegner – das Team lieferte sich zuletzt ein spektakuläres 4:5 gegen Guben. Max Milz traf dabei doppelt, doch am Ende fehlte die defensive Stabilität. Für Ströbitz geht es darum, den Anschluss an die Topplätze zu wahren, während Wernsdorf dringend Punkte benötigt, um nicht weiter ins Tabellenmittelfeld abzurutschen.

Morgen, 13:00 Uhr
1. FC Guben
1. FC Guben1. FC Guben
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
13:00live

Nach dem wilden 5:4 in Wernsdorf will der 1. FC Guben seine Serie fortsetzen. Mit 40 erzielten Treffern stellt das Team eine der gefährlichsten Offensiven der Liga. Besonders Franz Krüger, Niclas Straube und Yahya Ben Nasseur präsentierten sich zuletzt in Torlaune. Gegner Brieske verkaufte sich beim 1:3 gegen Spitzenreiter Luckenwalde II teuer und wird versuchen, die Defensive zu stabilisieren. Für Guben zählt nur der nächste Dreier.

Morgen, 16:45 Uhr
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow II
16:45

Die SG Großziethen empfängt die Reserve des VfB Krieschow. Die Gastgeber warten weiter auf den ersten Saisonsieg und kassierten zuletzt ein 1:3 gegen Hohenleipisch, bei dem Timothy Bäumker der Ehrentreffer gelang. Krieschow musste sich in der Vorwoche beim 1:3 ebenfalls geschlagen geben, bleibt aber in der Spitzengruppe. Die Gäste wollen mit einem Auswärtssieg den Druck auf Guben und Seelow aufrechterhalten, während Großziethen auf eine Überraschung hofft.

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
14:00

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
14:00

