FSV 63 Luckenwalde II rückt näher – Frankonia Wernsdorf siegt

Heute, 19:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 1 2 Abpfiff Vor 99 Zuschauern entwickelte sich zwischen der SG Phönix Wildau 95 und dem SV Frankonia Wernsdorf 1919 ein intensives Duell. Die Gäste erwischten den besseren Start in die Begegnung: Gordon Teichert erzielte bereits in der 15. Minute das 0:1 für Wernsdorf. Die Gastgeber zeigten sich jedoch wenig geschockt und drängten auf den Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel wurde dieser Einsatz belohnt, als Rico Gladrow in der 44. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1 verwandelte. In der zweiten Halbzeit blieb die Partie hart umkämpft, bis Dennis Vogler in der 74. Minute das Tor zum 1:2-Endstand markierte. ---

Im Kampf um die Tabellenspitze erfüllte der FSV 63 Luckenwalde II seine Pflichtaufgabe gegen den FV Erkner 1920. Es war ein Spiel der Geduld, in dem der Favorit zwar die Spielkontrolle übernahm, aber lange Zeit gegen das Bollwerk der Gäste anlaufen musste. Die Erlösung für die Luckenwalder folgte schließlich in der zweiten Halbzeit: Steven Demgensky erzielte in der 58. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0. Trotz aller Bemühungen gelang es Erkner nicht mehr, den Ausgleich zu erzwingen. ---

Am Samstagnachmittag treffen in Krieschow zwei Teams aufeinander, die im Hinspiel für eines der emotionalsten Spiele der Saison sorgten. Die Reserve des VfB Krieschow (Platz 4, 42 Punkte) empfängt den Tabellensiebten aus Brieske/Senftenberg (33 Punkte). Das erste Aufeinandertreffen war ein regelrechtes Torfestival, das Krieschow II am Ende knapp mit 5:4 für sich entscheiden konnte. Beide Mannschaften stehen für offensiven Fußball, was auch diesmal auf eine packende Begegnung hoffen lässt.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 SV Victoria Seelow Seelow 15:00 live PUSH

Dies ist zweifellos das Topspiel des Spieltags. Der Tabellenfünfte Hohenleipisch empfängt den souveränen Spitzenreiter Victoria Seelow. Seelow thront mit 58 Punkten einsam an der Spitze und hat bereits im Hinspiel beim 2:0-Sieg gezeigt, warum sie das Maß der Dinge in dieser Liga sind. Hohenleipisch hat 41 Punkte auf dem Konto und wird versuchen, dem Primus vor eigenem Publikum ein Bein zu stellen, um die eigene Position im oberen Drittel zu festigen.

In Döbern kommt es zum Duell im Tabellenmittelfeld. Die Gastgeber (Platz 12, 22 Punkte) treffen auf den Tabellenneunten aus Eisenhüttenstadt (26 Punkte). Döbern geht mit einem psychologischen Vorteil in die Partie, da sie das Hinspiel in der Fremde knapp mit 3:2 gewinnen konnten. Für beide Teams geht es darum, mit einem Sieg den Abstand zu den gefährlichen Regionen der Tabelle endgültig zu vergrößern.

Die Vorzeichen in Ströbitz könnten extremer nicht sein. Der Tabellensechste empfängt das Schlusslicht aus Lübben. Die Gäste haben nach 22 Spielen erst 4 Punkte gesammelt und mussten im Hinspiel eine demütigende 0:9-Niederlage gegen Ströbitz hinnehmen. Während Ströbitz mit 41 Punkten weiter nach oben schielt, kämpft Lübben nach wie vor um seine sportliche Würde in einer Saison, die bisher fast nur aus Rückschlägen bestand.

Der Tabellendritte aus Guben will seinen Platz auf dem Podium verteidigen. Mit 46 Punkten hat die Mannschaft eine hervorragende Saison gespielt und möchte gegen den Zehnten aus Trebbin (27 Punkte) den nächsten Dreier einfahren. Bereits im Hinspiel bewies Guben seine Abgeklärtheit und siegte mit 3:1. Trebbin wird eine deutliche Leistungssteigerung benötigen, um gegen die spielstarken Gubener in der Fremde zu bestehen.

Morgen, 15:00 Uhr SG Großziethen Großziethen FC Lauchhammer Lauchhammer 15:00 PUSH