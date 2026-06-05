FSV 63 Luckenwalde II jubelt und ist Meister und steigt auf

– Foto: Stefan Fiebiger

Große Emotionen und eine historische Entscheidung prägten den heutigen Auftakt des 29. und vorletzten Spieltags in der Landesliga Süd. Während an einer Spielstätte grenzenloser Jubel über den vorzeitigen Titelgewinn und den Aufstieg ausbrach, herrschte andernorts nach einer schmerzhaften Heimniederlage pure Ernüchterung.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Vor 369 Zuschauern machte der FSV 63 Luckenwalde II sein Meisterstück. In dieser bedeutenden Begegnung gegen die SG Phönix Wildau 95 reichte den Hausherren ein einziger Treffer, um den ersehnten Erfolg einzufahren. In der 23. Minute erzielte Steven Demgensky das Tor zum 1:0-Endstand. Mit diesem Heimsieg steht die zweite Mannschaft aus Luckenwalde vorzeitig als Meister der Landesliga Süd und als Aufsteiger in die Brandenburgliga fest. ---

Im Verfolgerduell musste der 1. FC Guben einen Rückschlag hinnehmen. Die Gäste vom VfB 1921 Krieschow II zeigten sich treffsicher und entführten drei Punkte. In der 14. Minute brachte Louis Scheppan die Krieschower Reserve mit 0:1 in Führung. Guben schlug jedoch zehn Minuten später zurück, als Josua Jantschke in der 24. Minute den Ausgleich zum 1:1 markierte. Die Gäste gingen noch vor der Pause erneut in Front, indem Maximilian Kummer in der 33. Minute zum 1:2 traf. Den Schlusspunkt setzte schließlich Sergeii Semeniuk in der 76. Minute mit dem Treffer zum 1:3-Endstand. ---

Grün-Weiß Lübben empfängt den FV Erkner 1920. Lübben steht nach 27 Spielen auf Platz 15 mit sieben Punkten, Erkner belegt Rang 13 mit 28 Zählern aus 28 Spielen. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden – ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit dieser Begegnung unterstreicht. Erkner wird versuchen, an dieses Resultat anzuknüpfen und Punkte mitzunehmen.

Eisenhüttenstadt empfängt als Achter mit 37 Punkten den SV Frankonia Wernsdorf 1919, der auf Rang elf mit 29 Zählern steht. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Eisenhüttenstadt wird vor heimischem Publikum auf den ersten Sieg in dieser Direktbegegnung drängen, Wernsdorf möchte abermals Punkte aus Eisenhüttenstadt entführen.

FC Lauchhammer empfängt den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg. Lauchhammer steht als Sechzehnter mit lediglich sechs Punkten aus 28 Spielen am Tabellenende, Brieske/Senftenberg ist Siebter mit 40 Zählern. Im Hinspiel gewann Brieske/Senftenberg deutlich mit 5:1. Da Lauchhammer seinen Rückzug in die Landesklasse für die kommende Saison bereits gemeldet hat, geht es für die Gastgeber in den verbleibenden Partien nur noch um die sportliche Ehre.

Morgen, 15:00 Uhr SV Döbern SV Döbern SV Victoria Seelow Seelow 15:00 PUSH

SV Döbern als Neunter mit 35 Punkten empfängt den SV Victoria Seelow, der als Dritter mit 64 Zählern im Titelrennen mitmischt. Im Hinspiel gewann Seelow mit 7:1 – ein deutliches Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse klar aufzeigte. Seelow braucht jeden Punkt, um noch in den Titelkampf eingreifen zu können. Döbern wird sich nach dem beeindruckenden 5:1-Heimsieg gegen Brieske/Senftenberg im letzten Spieltag mit breiter Brust in diese Partie begeben.

Morgen, 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 15:00 PUSH

SV Wacker 09 Ströbitz als Fünfter mit 56 Punkten empfängt den VfB Hohenleipisch 1912, der auf Rang sechs mit 53 Zählern steht. Im Hinspiel setzte sich Hohenleipisch mit 3:2 durch. Wacker gewann zuletzt stark bei Seelow mit 3:1 und ist in bestechender Form. Hohenleipisch unterlag im letzten Spiel dem 1. FC Guben mit 3:5, wird aber alles daransetzen, auswärts zu punkten.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Trebbin VfB Trebbin SG Großziethen Großziethen 15:00 PUSH