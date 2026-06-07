FSV 63 Luckenwalde II ist Meister – Seelow und Wacker stark

– Foto: Eckehard Jurowski

Der 29. Spieltag der Landesliga Süd hat die Entscheidung gebracht: Der FSV 63 Luckenwalde II ist Meister. Mit dem 1:0-Heimsieg gegen die SG Phönix Wildau 95 machte die Mannschaft den Titel perfekt und kann den letzten Spieltag als Meister angehen. Auch der SV Victoria Seelow und der SV Wacker 09 Ströbitz überzeugten mit klaren Siegen, während der 1. FC Guben eine unerwartete Niederlage hinnehmen musste.

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Vor 369 Zuschauern machte der FSV 63 Luckenwalde II sein Meisterstück. In dieser bedeutenden Begegnung gegen die SG Phönix Wildau 95 reichte den Hausherren ein einziger Treffer, um den ersehnten Erfolg einzufahren. In der 23. Minute erzielte Steven Demgensky das Tor zum 1:0-Endstand. Mit diesem Heimsieg steht die zweite Mannschaft aus Luckenwalde vorzeitig als Meister der Landesliga Süd und als Aufsteiger in die Brandenburgliga fest.

– Foto: Stefan Fiebiger

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Im Verfolgerduell musste der 1. FC Guben einen Rückschlag hinnehmen. Die Gäste vom VfB 1921 Krieschow II zeigten sich treffsicher und entführten drei Punkte. In der 14. Minute brachte Louis Scheppan die Krieschower Reserve mit 0:1 in Führung. Guben schlug jedoch zehn Minuten später zurück, als Josua Jantschke in der 24. Minute den Ausgleich zum 1:1 markierte. Die Gäste gingen noch vor der Pause erneut in Front, indem Maximilian Kummer in der 33. Minute zum 1:2 traf. Den Schlusspunkt setzte schließlich Sergeii Semeniuk in der 76. Minute mit dem Treffer zum 1:3-Endstand. ---

FV Erkner 1920 gewann beim SV Grün-Weiß Lübben mit 3:2 und holte damit wichtige Punkte. Eric Schwarz brachte die Gastgeber in der 50. Minute in Führung. Erkner drehte die Partie jedoch vollständig: Eric Schulze traf in der 61. Minute zum Ausgleich, H. Talek Fouela erhöhte in der 70. Minute auf 1:2, und Jonas Fin Krause machte in der 76. Minute das 1:3 perfekt. Den Anschlusstreffer für Lübben erzielte Philipp Stiller in der 90. Minute – zu spät für eine Wende. Erkner klettert auf Tabellenplatz elf mit 31 Punkten, Lübben verbleibt auf Rang 15 mit sieben Zählern.

FC Eisenhüttenstadt gewann ein spannendes Heimspiel gegen SV Frankonia Wernsdorf 1919 mit 3:2. Ademola Tolani Akinrinmade brachte Eisenhüttenstadt in der 41. Minute in Führung, Erik Schack legte drei Minuten später in der 44. Minute nach. Nach der Pause erzielte Nico Fischer in der 77. Minute das 3:0. Wernsdorf kam durch Gordon Teichert in der 83. Minute und Max Milz in der 89. Minute noch auf 3:2 heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Eisenhüttenstadt steht nun auf Rang acht mit 40 Punkten, Wernsdorf auf Platz zwölf mit 29 Zählern.

FC Lauchhammer unterlag zu Hause dem FSV Glückauf Brieske/Senftenberg mit 0:2. Anton Ludwig traf in der 31. Minute zur Führung, Alessandro Pawlewitz erhöhte in der 57. Minute auf 2:0. Lauchhammer, das seinen Rückzug in die Landesklasse für die kommende Saison bereits gemeldet hat, bleibt mit sechs Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Brieske/Senftenberg festigt Rang sieben mit nun 43 Punkten.

SV Victoria Seelow gewann klar beim SV Döbern mit 4:1 und bleibt damit im Titelrennen präsent – auch wenn der Meistertitel durch den gleichzeitigen Luckenwalde-Sieg außer Reichweite geraten ist. Elias Wroblewski brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung, Marco Rossak erhöhte in der 39. Minute auf 0:2. Eddie Grabowski verkürzte für Döbern kurz vor der Pause in der 44. Minute auf 1:2. Nach dem Wechsel machte Elias Wroblewski in der 68. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar, Maciej Piotr Ossowski setzte in der 84. Minute den Schlusspunkt zum 1:4. Seelow steht nun als Zweiter mit 67 Punkten in der Tabelle, Döbern verbleibt auf Platz neun mit 35 Zählern.

SV Wacker 09 Ströbitz ließ dem VfB Hohenleipisch 1912 keine Chance und gewann souverän mit 3:0. Jannes Preuß traf in der 16. Minute zur frühen Führung, G. Djene Nseke legte in der 23. Minute nach und erzielte in der 66. Minute seinen zweiten Treffer des Abends. Hohenleipisch blieb ohne Torerfolg. Wacker klettert auf Tabellenplatz fünf mit 59 Punkten – punktgleich mit dem viertplatzierten VfB 1921 Krieschow. Hohenleipisch fällt auf Rang sechs mit 53 Zählern zurück.