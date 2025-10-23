FSV 63 Luckenwalde II in Erkner gefordert, Kellerduell in Lauchhammer

Der 8. Spieltag der Landesliga Süd verspricht Hochspannung. An der Spitze steht der FSV 63 Luckenwalde II mit einem Vorsprung von drei Punkten vor Victoria Seelow. Dahinter wollen der VfB Krieschow II und Wacker Ströbitz den Druck aufrechterhalten.

Morgen, 19:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf SG Phönix Wildau 95 SG Wildau

Frankonia Wernsdorf empfängt die SG Phönix Wildau. Die Gastgeber wollen nach der deutlichen 0:4-Niederlage in Krieschow Wiedergutmachung betreiben und vor heimischer Kulisse an die Leistungen früherer Wochen anknüpfen. Gordan Griebsch und Gordon Teichert sollen die Offensive erneut beleben. Wildau hingegen reist mit Selbstvertrauen an. Der 2:1-Heimsieg über Erkner, bei dem Julius König und Ronny Brendel trafen, brachte die Mannschaft auf Platz sieben. Es ist ein Duell zweier Teams, die im oberen Mittelfeld Fuß fassen wollen. ---

Morgen, 19:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II

Der Tabellenführer aus Luckenwalde gastiert beim FV Erkner – und alles andere als ein klarer Auswärtssieg wäre eine Überraschung. Mit acht Siegen in acht Spielen und 38:3 Toren dominiert die Mannschaft von Trainer Ingo Nachtigall die Liga nahezu nach Belieben. Zuletzt besiegte der Spitzenreiter den VfB Trebbin mit 2:1 – Justin Ullmann und Fritz Schröder trafen. Erkner steht dagegen mit sechs Punkten auf Rang 13 und unterlag zuletzt in Wildau knapp mit 1:2. Die Elf wird versuchen, die Defensive zu stabilisieren, um dem haushohen Favoriten zumindest Paroli zu bieten. ---

Trebbin konnte sich zuletzt beim Tabellenführer achtbar aus der Affäre ziehen, verlor aber knapp mit 1:2. Nun wartet mit dem 1. FC Guben der nächste schwere Gegner. Die Gäste kommen mit dem Selbstvertrauen eines 8:0-Kantersiegs über Lübben, bei dem Franz Krüger mit vier Treffern glänzte. Auch Niclas Straube, Janne Laugks und Mariusz Pietka trugen sich in die Torschützenliste ein. Guben steht mit 25 erzielten Toren auf Platz fünf und hat noch alle Chancen, im Aufstiegsrennen mitzuspielen. Trebbin will mit Heimvorteil dagegenhalten und wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld sammeln. ---

Die Sorgen bei Grün-Weiß Lübben werden immer größer. Acht Niederlagen, 59 Gegentore und nur vier erzielte Treffer sprechen eine deutliche Sprache. Nach dem 0:8 in Guben steht die Mannschaft erneut unter Druck. Nun kommt mit Wacker Ströbitz ein Gegner, der zuletzt beim 0:0 gegen Eisenhüttenstadt nicht verlor und defensiv stabil stand. Mit 16 Punkten haben die Ströbitzer weiterhin Kontakt zu den vorderen Plätzen. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung, doch Lübben hofft auf ein kleines Fußballwunder. ---

Beide Teams gehen mit völlig unterschiedlicher Gefühlslage in dieses Duell. Eisenhüttenstadt holte beim 0:0 in Ströbitz einen Punkt, bleibt aber offensiv wechselhaft. Gegner Döbern feierte zuletzt ein furioses 6:0 gegen Lauchhammer. Willi Mrosk, Maximilian Krüger, Jonas Gryczman und Marvin Kleiber (Doppeltorschütze) sorgten für den hohen Sieg. Mit dem Erfolg hat sich Döbern auf Rang zwölf verbessert und will nun nachlegen. Für beide Mannschaften geht es darum, den positiven Trend zu bestätigen. ---

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer SG Großziethen Großziethen

In Lauchhammer treffen zwei Teams aufeinander, die bislang keine positive Bilanz vorweisen können. Der Gastgeber kassierte in sieben Spielen sieben Niederlagen und steht mit nur einem erzielten Tor auf dem vorletzten Rang. Zuletzt ging das Team beim 0:6 in Döbern unter. Auch Großziethen steckt in der Krise. Nach dem 2:4 gegen Spitzenreiter Seelow blieb der Aufsteiger weiter sieglos, zeigte aber phasenweise Moral – Calvin Winzer und Nicolas Kling trafen. Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Spiel um den Anschluss. ---

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr SV Victoria Seelow Seelow VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912

Ein Topspiel steigt in Seelow. Der Tabellenzweite empfängt mit Hohenleipisch einen formstarken Gegner. Seelow gewann zuletzt mit 4:2 in Großziethen, wobei Paul Bechmann, Marco Rossak, Maciej Piotr Ossowski und Elias Wroblewski trafen. Mit sieben Siegen aus sieben Spielen ist Seelow weiter in der Spitzengruppe. Hohenleipisch reist mit Rückenwind an: Beim 2:1 gegen Brieske sorgte Florian Vogt für die frühe Führung, ehe ein Eigentor und mehrere Platzverweise das Spiel prägten. Beide Teams stehen für Offensivfußball – die Zuschauer dürfen sich auf ein Duell auf Augenhöhe freuen. ---

Aufsteiger Brieske will sich nach der 1:2-Niederlage in Hohenleipisch einen Sieg einfahren. Philipp Ricco Barnack erzielte dort den Ehrentreffer. Nun wartet mit Krieschow II ein echtes Schwergewicht. Die Mannschaft von Thomas Schmidt gewann zuletzt mit 4:0 gegen Wernsdorf – Florian Bernhardt, Florian Schmidt, Tim Richter und Eduard Gutar sorgten für klare Verhältnisse. Mit 27:7 Toren und 19 Punkten stehen die Gäste auf Rang drei. Für Brieske wird es darauf ankommen, defensiv stabil zu stehen und die gefährliche Krieschower Offensive in Schach zu halten.