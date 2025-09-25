FSV 63 Luckenwalde II - FC Eisenhüttenstadt: Wird es torreich?

Die Landesliga Süd biegt auf den 5. Spieltag ein. An der Spitze liefern sich der FSV 63 Luckenwalde II und Victoria Seelow ein enges Duell um die Tabellenführung, während im Tabellenkeller die Luft dünner wird. Gleich mehrere Mannschaften stehen schon früh in der Saison unter Druck.

Morgen, 19:30 Uhr SV Victoria Seelow Seelow SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf

Der SV Victoria Seelow bleibt nach dem 2:1-Sieg in Erkner ohne Punktverlust. Marco Rossak und Lennard Flaig drehten die Partie, nachdem die Gastgeber zunächst geführt hatten. Mit 17:3 Toren stellt Seelow die zweitbeste Offensive der Liga. Gegner Frankonia Wernsdorf hat beim 2:2 gegen Brieske gezeigt, dass sie offensiv gefährlich sind. Ferdinand Bremer und Kevin Goldammer trafen, ehe Tobias Schumann die Gäste spät per Handelfmeter rettete. Mit sechs Punkten aus vier Spielen rangiert Wernsdorf im gesicherten Mittelfeld. ---

Der FSV 63 Luckenwalde II ist das Maß aller Dinge. Beim 8:0 in Lauchhammer traf Franz-Johann Steinmeyer dreimal, Neo Passow doppelt, dazu netzten Colin Wilhelm Schwarzlose und Steven Demgensky. Mit 22:1 Toren ist das Team der Spitzenreiter. Nun wartet der FC Eisenhüttenstadt, der am vergangenen Spieltag ein wahres Offensivfeuerwerk abbrannte. Beim 7:2 gegen Wildau traf Martin Mangabo Ongori doppelt, Alexander Brandt ebenfalls, dazu waren Kevin Seliger, Paul Benjamin Seelisch und Ahmed Abba Abdullahi erfolgreich. Dieses Duell verspricht Tore satt. ---

Die SG Phönix Wildau 95 kassierte in Eisenhüttenstadt eine bittere 2:7-Klatsche. Liam Löschke und Tobias Baumgart trafen zwar, doch die Abwehr war zu anfällig. Mit sechs Punkten aus vier Spielen liegen die Gastgeber dennoch im Mittelfeld. Grün-Weiß Lübben hingegen steckt tief in der Krise. Beim 1:6 gegen Krieschow II erzielte Eric Schwarz per Elfmeter den Ehrentreffer. Vier Niederlagen, nur zwei Tore und bereits 29 Gegentreffer bedeuten den letzten Tabellenplatz. Für Lübben ist es ein wichtiges Spiel. ---

Die SG Großziethen wartet nach der 1:3-Niederlage in Ströbitz weiter auf den ersten Saisonsieg. Christian Reuter erzielte zwar den späten Ehrentreffer, doch zuvor hatte man zu viele Fehler in der Defensive gemacht. Mit nur einem Punkt aus fünf Spielen steht der Aufsteiger auf Rang 14. Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg ist deutlich besser gestartet. Beim 2:2 in Wernsdorf war Tobias Schumann mit einem Doppelpack der überragende Mann. Mit acht Punkten und einem Torverhältnis von 13:4 sind die Gäste Sechster. ---

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 FV Erkner 1920 FV Erkner

Der VfB Hohenleipisch setzte sich beim 3:2 in Trebbin knapp durch. Felix Kniesche erzielte zwei Treffer, Louis Reichmann traf ebenfalls. Mit neun Punkten aus vier Spielen stehen die Gastgeber in der Spitzengruppe. Der FV Erkner verlor trotz Führung mit 1:2 gegen Seelow. Yousef Abd Alfatah hatte die Hausherren in Führung gebracht, am Ende musste man dennoch die dritte Niederlage hinnehmen. Mit nur drei Punkten stehen die Gäste auf Rang elf. ---

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 SV Döbern SV Döbern

Wacker Ströbitz zeigte beim 3:1 gegen Großziethen eine konzentrierte Leistung. Richard Lampel, Marvin Kilisch und Michael Kowal trafen. Mit neun Punkten und einer positiven Bilanz rangiert Wacker im oberen Drittel. Der SV Döbern steckt nach der 0:3-Heimpleite gegen Guben tief im Tabellenkeller. Francisco De Oliveria Silva und Niclas Straube entschieden die Partie zugunsten der Gäste. Döbern hat nach vier Spielen null Punkte und 2:19 Tore – die Krise spitzt sich zu. ---

Der 1. FC Guben feierte in Döbern einen klaren 3:0-Sieg. Francisco De Oliveria Silva brachte sein Team in Führung, Niclas Straube traf doppelt. Mit sechs Punkten und 12:8 Toren stehen die Gastgeber im Mittelfeld. Für Lauchhammer setzte es beim 0:8 gegen Luckenwalde II ein Debakel. Bereits vor der Pause war die Partie entschieden, zudem sah Phillip Ende die Rote Karte. Mit nur drei Punkten und 2:23 Toren belegt der Aufsteiger Rang zwölf. ---

Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II VfB Trebbin VfB Trebbin