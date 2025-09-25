 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
FSV 63 Luckenwalde II - FC Eisenhüttenstadt: Wird es torreich?

Landesliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 5. Spieltags

Die Landesliga Süd biegt auf den 5. Spieltag ein. An der Spitze liefern sich der FSV 63 Luckenwalde II und Victoria Seelow ein enges Duell um die Tabellenführung, während im Tabellenkeller die Luft dünner wird. Gleich mehrere Mannschaften stehen schon früh in der Saison unter Druck.

---

Morgen, 19:30 Uhr
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
SV Frankonia Wernsdorf 1919
SV Frankonia Wernsdorf 1919Wernsdorf
19:30

Der SV Victoria Seelow bleibt nach dem 2:1-Sieg in Erkner ohne Punktverlust. Marco Rossak und Lennard Flaig drehten die Partie, nachdem die Gastgeber zunächst geführt hatten. Mit 17:3 Toren stellt Seelow die zweitbeste Offensive der Liga. Gegner Frankonia Wernsdorf hat beim 2:2 gegen Brieske gezeigt, dass sie offensiv gefährlich sind. Ferdinand Bremer und Kevin Goldammer trafen, ehe Tobias Schumann die Gäste spät per Handelfmeter rettete. Mit sechs Punkten aus vier Spielen rangiert Wernsdorf im gesicherten Mittelfeld.

---

Morgen, 19:30 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
19:30

Der FSV 63 Luckenwalde II ist das Maß aller Dinge. Beim 8:0 in Lauchhammer traf Franz-Johann Steinmeyer dreimal, Neo Passow doppelt, dazu netzten Colin Wilhelm Schwarzlose und Steven Demgensky. Mit 22:1 Toren ist das Team der Spitzenreiter. Nun wartet der FC Eisenhüttenstadt, der am vergangenen Spieltag ein wahres Offensivfeuerwerk abbrannte. Beim 7:2 gegen Wildau traf Martin Mangabo Ongori doppelt, Alexander Brandt ebenfalls, dazu waren Kevin Seliger, Paul Benjamin Seelisch und Ahmed Abba Abdullahi erfolgreich. Dieses Duell verspricht Tore satt.

---

Morgen, 20:00 Uhr
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
SV Grün-Weiß Lübben
SV Grün-Weiß LübbenLübben
20:00

Die SG Phönix Wildau 95 kassierte in Eisenhüttenstadt eine bittere 2:7-Klatsche. Liam Löschke und Tobias Baumgart trafen zwar, doch die Abwehr war zu anfällig. Mit sechs Punkten aus vier Spielen liegen die Gastgeber dennoch im Mittelfeld. Grün-Weiß Lübben hingegen steckt tief in der Krise. Beim 1:6 gegen Krieschow II erzielte Eric Schwarz per Elfmeter den Ehrentreffer. Vier Niederlagen, nur zwei Tore und bereits 29 Gegentreffer bedeuten den letzten Tabellenplatz. Für Lübben ist es ein wichtiges Spiel.

---

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
15:00live

Die SG Großziethen wartet nach der 1:3-Niederlage in Ströbitz weiter auf den ersten Saisonsieg. Christian Reuter erzielte zwar den späten Ehrentreffer, doch zuvor hatte man zu viele Fehler in der Defensive gemacht. Mit nur einem Punkt aus fünf Spielen steht der Aufsteiger auf Rang 14. Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg ist deutlich besser gestartet. Beim 2:2 in Wernsdorf war Tobias Schumann mit einem Doppelpack der überragende Mann. Mit acht Punkten und einem Torverhältnis von 13:4 sind die Gäste Sechster.

---

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
FV Erkner 1920
FV Erkner 1920FV Erkner
15:00

Der VfB Hohenleipisch setzte sich beim 3:2 in Trebbin knapp durch. Felix Kniesche erzielte zwei Treffer, Louis Reichmann traf ebenfalls. Mit neun Punkten aus vier Spielen stehen die Gastgeber in der Spitzengruppe. Der FV Erkner verlor trotz Führung mit 1:2 gegen Seelow. Yousef Abd Alfatah hatte die Hausherren in Führung gebracht, am Ende musste man dennoch die dritte Niederlage hinnehmen. Mit nur drei Punkten stehen die Gäste auf Rang elf.

---

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
SV Wacker 09 Ströbitz
SV Wacker 09 StröbitzSV Wacker 09
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
15:00

Wacker Ströbitz zeigte beim 3:1 gegen Großziethen eine konzentrierte Leistung. Richard Lampel, Marvin Kilisch und Michael Kowal trafen. Mit neun Punkten und einer positiven Bilanz rangiert Wacker im oberen Drittel. Der SV Döbern steckt nach der 0:3-Heimpleite gegen Guben tief im Tabellenkeller. Francisco De Oliveria Silva und Niclas Straube entschieden die Partie zugunsten der Gäste. Döbern hat nach vier Spielen null Punkte und 2:19 Tore – die Krise spitzt sich zu.

---

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Guben
1. FC Guben1. FC Guben
FC Lauchhammer
FC LauchhammerLauchhammer
15:00

Der 1. FC Guben feierte in Döbern einen klaren 3:0-Sieg. Francisco De Oliveria Silva brachte sein Team in Führung, Niclas Straube traf doppelt. Mit sechs Punkten und 12:8 Toren stehen die Gastgeber im Mittelfeld. Für Lauchhammer setzte es beim 0:8 gegen Luckenwalde II ein Debakel. Bereits vor der Pause war die Partie entschieden, zudem sah Phillip Ende die Rote Karte. Mit nur drei Punkten und 2:23 Toren belegt der Aufsteiger Rang zwölf.

---

Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow II
VfB Trebbin
VfB TrebbinVfB Trebbin
16:00

Die zweite Mannschaft des VfB Krieschow spielte sich beim 6:1 in Lübben in einen Rausch. Maximilian Kummer, Sven Konzack, Eduard Gutar, Manuel Seibt und Sergeii Semeniuk trugen sich in die Torschützenliste ein. Mit zehn Punkten aus vier Spielen ist Krieschow II Tabellendritter. Der VfB Trebbin hielt gegen Hohenleipisch lange mit, verlor am Ende aber mit 2:3. Franck Fonkem Taguedong und Othniel Ronald Kenfack trafen, dennoch blieb nur die zweite Niederlage. Mit zwei Punkten stehen die Gäste auf Rang 13.

