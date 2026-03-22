 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

FSV 63 Luckenwalde II enteilt, 1. FC Guben lässt Punkte liegen

Landesliga Süd: Der Spitzenreiter festigt seinen Thron, während Seelow am 1. FC Guben vorbeizieht.

von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Eckehard Jurowski

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
LL Süd Brandenburg
Brieske/SFB
Luckenwalde II
SV Wacker 09
VfB HL 1912

In der Landesliga Süd wurden am 19. Spieltag die Weichen im Titelrennen neu gestellt. Während der Tabellenführer seine Pflichtaufgabe souverän erfüllte, kam einer der großen Aufstiegsaspiranten im Freitagabendspiel nicht über ein Unentschieden hinaus. Dies nutzte die Konkurrenz am Samstag eiskalt aus, um den Druck auf die vorderen Plätze weiter zu erhöhen und die Tabellenkonstellation im oberen Drittel ordentlich durchzumischen.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
1. FC Guben
1. FC Guben1. FC Guben
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
0
0
Abpfiff

In einer hart umkämpften Partie vor 140 Zuschauern suchte der 1. FC Guben die Lücke in der Defensive des Gegners, doch der SV Döbern hielt mit Leidenschaft und Disziplin dagegen. Trotz des Bemühens beider Mannschaften blieben zwingende Abschlüsse Mangelware. In diesem Spiel fielen keine Tore, was nach 90 Minuten zu einem für die Gastgeber etwas enttäuschenden 0:0-Unentschieden führte.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
FV Erkner 1920
FV Erkner 1920FV Erkner
2
1
Abpfiff

In Seelow sahen 125 Besucher eine Begegnung, in der die Victoria ihre Ambitionen unterstrich. Marco Rossak erzielte das Tor zum 1:0 für die Gastgeber. Die Gäste aus Erkner glichen jedoch durch den Treffer von Joao Marcos Dangla Cortez zum 1:1 aus. Den Sieg für Seelow sicherte schließlich Till Schubert, der den Ball zum 2:1-Endstand im Netz unterbrachte. Seelow klettert damit auf den zweiten Rang.

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
SV Frankonia Wernsdorf 1919
SV Frankonia Wernsdorf 1919Wernsdorf
2
0
+Video

Vor einer Kulisse von 136 Zuschauern setzte sich Brieske/Senftenberg gegen Wernsdorf durch. Tobias Schumann markierte den Treffer zur 1:0-Führung. Den Schlusspunkt unter die Partie setzte Toni Malinski, der zum 2:0-Endstand traf. Damit festigen die Gastgeber ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte, während Wernsdorf im Mittelfeld verharrt.

Gestern, 15:00 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
FC Lauchhammer
FC LauchhammerLauchhammer
2
0
Abpfiff

Der Tabellenführer erfüllte seine Pflichtaufgabe vor 87 Zuschauern ohne größere Probleme. Moritz Wallmann brachte die Brandenburger Reserve mit dem Tor zum 1:0 in Führung. Für die endgültige Entscheidung sorgte Franz-Johann Steinmeyer, der zum 2:0-Endstand traf. Luckenwalde II baut damit den Vorsprung an der Spitze auf drei Punkte aus.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
1
0
Abpfiff

In Wildau fiel die Entscheidung in einer engen Partie durch einen einzigen Treffer. Vor 63 Zuschauern war es Tobias Baumgart, der das Tor zum 1:0-Sieg für die SG Phönix Wildau erzielte. Eisenhüttenstadt gelang trotz Bemühungen kein Torerfolg, wodurch Wildau wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelt.

Gestern, 15:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow II
SV Grün-Weiß Lübben
SV Grün-Weiß LübbenLübben
4
0
Abpfiff

Eine deutliche Angelegenheit war die Begegnung in Krieschow vor 52 Zuschauern. Louis Scheppan eröffnete den Torreigen mit dem 1:0 für die Heimelf. Sven Konzack erhöhte im weiteren Verlauf auf 2:0, bevor Janis Kamke das Tor zum 3:0 markierte. Den Endstand von 4:0 stellte Eduard Gutar her. Krieschow II bleibt damit Tabellenvierter und wahrt den Anschluss nach oben.

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
VfB Trebbin
VfB TrebbinVfB Trebbin
1
1

Das Spiel in Hohenleipisch lockte mit 146 Zuschauern die meisten Fans des Spieltags an. Felix Kniesche brachte die Hausherren mit dem Treffer zum 1:0 zunächst in Front. Der VfB Trebbin schlug jedoch zurück und sicherte sich durch das Tor von Franck Fonkem Taguedong zum 1:1-Ausgleich einen Punkt. Beide Mannschaften verbleiben damit in ihren jeweiligen Tabellenregionen.

Gestern, 16:45 Uhr
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
SV Wacker 09 Ströbitz
SV Wacker 09 StröbitzSV Wacker 09
1
0
Abpfiff

Einen wichtigen Heimsieg feierte die SG Großziethen vor 25 Zuschauern. In einer hart umkämpften Partie erzielte Christian Reuter das entscheidende Tor zum 1:0-Endstand. Für Großziethen ist dieser Erfolg ein wichtiges Lebenszeichen im Tabellenkeller, während Wacker Ströbitz den Anschluss an die absoluten Spitzenplätze vorerst verliert.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________