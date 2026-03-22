FSV 63 Luckenwalde II enteilt, 1. FC Guben lässt Punkte liegen Landesliga Süd: Der Spitzenreiter festigt seinen Thron, während Seelow am 1. FC Guben vorbeizieht. von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eckehard Jurowski

In der Landesliga Süd wurden am 19. Spieltag die Weichen im Titelrennen neu gestellt. Während der Tabellenführer seine Pflichtaufgabe souverän erfüllte, kam einer der großen Aufstiegsaspiranten im Freitagabendspiel nicht über ein Unentschieden hinaus. Dies nutzte die Konkurrenz am Samstag eiskalt aus, um den Druck auf die vorderen Plätze weiter zu erhöhen und die Tabellenkonstellation im oberen Drittel ordentlich durchzumischen.

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Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! --- Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr 1. FC Guben 1. FC Guben SV Döbern SV Döbern 0 0 Abpfiff In einer hart umkämpften Partie vor 140 Zuschauern suchte der 1. FC Guben die Lücke in der Defensive des Gegners, doch der SV Döbern hielt mit Leidenschaft und Disziplin dagegen. Trotz des Bemühens beider Mannschaften blieben zwingende Abschlüsse Mangelware. In diesem Spiel fielen keine Tore, was nach 90 Minuten zu einem für die Gastgeber etwas enttäuschenden 0:0-Unentschieden führte.

In Seelow sahen 125 Besucher eine Begegnung, in der die Victoria ihre Ambitionen unterstrich. Marco Rossak erzielte das Tor zum 1:0 für die Gastgeber. Die Gäste aus Erkner glichen jedoch durch den Treffer von Joao Marcos Dangla Cortez zum 1:1 aus. Den Sieg für Seelow sicherte schließlich Till Schubert, der den Ball zum 2:1-Endstand im Netz unterbrachte. Seelow klettert damit auf den zweiten Rang.

Vor einer Kulisse von 136 Zuschauern setzte sich Brieske/Senftenberg gegen Wernsdorf durch. Tobias Schumann markierte den Treffer zur 1:0-Führung. Den Schlusspunkt unter die Partie setzte Toni Malinski, der zum 2:0-Endstand traf. Damit festigen die Gastgeber ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte, während Wernsdorf im Mittelfeld verharrt.

Der Tabellenführer erfüllte seine Pflichtaufgabe vor 87 Zuschauern ohne größere Probleme. Moritz Wallmann brachte die Brandenburger Reserve mit dem Tor zum 1:0 in Führung. Für die endgültige Entscheidung sorgte Franz-Johann Steinmeyer, der zum 2:0-Endstand traf. Luckenwalde II baut damit den Vorsprung an der Spitze auf drei Punkte aus.

In Wildau fiel die Entscheidung in einer engen Partie durch einen einzigen Treffer. Vor 63 Zuschauern war es Tobias Baumgart, der das Tor zum 1:0-Sieg für die SG Phönix Wildau erzielte. Eisenhüttenstadt gelang trotz Bemühungen kein Torerfolg, wodurch Wildau wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelt.

Eine deutliche Angelegenheit war die Begegnung in Krieschow vor 52 Zuschauern. Louis Scheppan eröffnete den Torreigen mit dem 1:0 für die Heimelf. Sven Konzack erhöhte im weiteren Verlauf auf 2:0, bevor Janis Kamke das Tor zum 3:0 markierte. Den Endstand von 4:0 stellte Eduard Gutar her. Krieschow II bleibt damit Tabellenvierter und wahrt den Anschluss nach oben.

Das Spiel in Hohenleipisch lockte mit 146 Zuschauern die meisten Fans des Spieltags an. Felix Kniesche brachte die Hausherren mit dem Treffer zum 1:0 zunächst in Front. Der VfB Trebbin schlug jedoch zurück und sicherte sich durch das Tor von Franck Fonkem Taguedong zum 1:1-Ausgleich einen Punkt. Beide Mannschaften verbleiben damit in ihren jeweiligen Tabellenregionen.