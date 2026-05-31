FSV 63 Luckenwalde II bleibt oben – Guben und Wacker auf Kurs

– Foto: Eckehard Jurowski

Der 28. Spieltag der Landesliga Süd hat die Verhältnisse an der Tabellenspitze weiter geschärft. FSV 63 Luckenwalde II baute die Führung aus, während 1. FC Guben und SV Wacker 09 Ströbitz ebenfalls wichtige Siege feierten. Noch zwei Spieltage stehen aus – die Entscheidungen rücken näher.

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Vor 110 Zuschauern lieferten sich die SG Phönix Wildau 95 und die SG Großziethen eine hart umkämpfte Begegnung. Das Spiel war von einer spürbaren Anspannung geprägt, die sich in der zweiten Halbzeit auch in personellen Konsequenzen niederschlug. In der 65. Minute schwächten sich die Gäste, als Amadeus Wirth die Gelb-Rote Karte sah. Wildau nutzte die Überzahl prompt aus: Nur zwei Minuten später, in der 67. Minute, erzielte Tobias Baumgart den Treffer zum 1:0-Endstand.

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Eine dramatische Schlussphase erlebten die 70 Zuschauer im Duell zwischen dem FV Erkner 1920 und dem FC Eisenhüttenstadt. In der 20. Minute brachte Felix Reichelt die Hausherren mit dem Treffer zum 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen in der 53. Minute der Ausgleich zum 1:1 durch Kevin Martial Kouang Libam. Als sich die Mannschaften scheinbar schon mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, überschlugen sich die Ereignisse. Niclas Mertins traf in der Nachspielzeit (90.+1) zum viel umjubelten 2:1-Endstand für Erkner. ---

Der SV Frankonia Wernsdorf 1919 empfing den FC Lauchhammer zu einem richtungsweisenden Duell. Bereits in der 2. Minute erzielte Alexander Blagojevic das frühe 1:0 für die Heimelf. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten, als Justin Weser in der 6. Minute zum 1:1 ausglich. Im zweiten Durchgang erarbeitete sich Wernsdorf die Führung zurück. In der 70. Minute markierte Mattis Reszat das 2:1, bevor Jamie Lehmann in der 80. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand alles klar machte. ---

Ein knappes Ergebnis gab es in Krieschow. Der FSV 63 Luckenwalde II gewann beim VfB 1921 Krieschow mit 1:0 und baute damit die Tabellenführung weiter aus. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Dean Leslie English in der 16. Minute. Krieschow, das als Tabellenierter mit 56 Punkten in die Partie ging, blieb ohne eigenen Torerfolg. Luckenwalde II steht nun nach 28 Spielen bei 70 Punkten auf Platz eins.

Ein torreiches Duell in Hohenleipisch, das der 1. FC Guben mit 5:3 für sich entschied. Guben legte früh vor: Niclas Straube traf in der 7. Minute zur Führung, Mariusz Pietka erhöhte in der 37. Minute auf 2:0. Nach der Pause kam Hohenleipisch zurück ins Spiel – Florian Vogt verkürzte in der 56. Minute auf 1:2. Doch Guben antwortete prompt: Niclas Straube erzielte in der 59. Minute seinen zweiten Treffer zum 3:1. Josua Jantschke legte in der 67. Minute nach und stellte auf 4:1. Cornel Böhme gelang Hohenleipisch in der 72. Minute der Anschlusstreffer zum 2:4, doch Josua Jantschke machte in der 79. Minute mit dem 5:2 alles klar. Der Endstand lautete 3:5. Guben klettert damit auf Tabellenplatz zwei mit 64 Punkten.

SV Wacker 09 Ströbitz gewann beim Tabellenzweiten SV Victoria Seelow mit 3:1 und setzte damit ein starkes Ausrufezeichen. Calvin Raak brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung. Seelow antwortete durch Till Schubert in der 14. Minute zum 1:1. Xavier Rumplasch stellte in der 42. Minute die Weichen wieder auf Wacker-Kurs und traf zum 1:2. Der dritte Treffer für Wacker ist nicht dokumentiert. Wacker steht nach 28 Spielen mit 56 Punkten auf Rang fünf, Seelow rutschte trotz 64 Punkten auf Platz drei.

Ein beeindruckender Auftritt von SV Döbern. Die Gastgeber fertigten den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg mit 5:1 ab – und eine Person war dafür ganz besonders verantwortlich. Eddie Grabowski schnürte in der zweiten Halbzeit ein Vierfachpack: Er traf in der 76., 79., 82. und 88. Minute. Maximilian Krüger steuerte in der 84. Minute das fünfte Tor bei. Den Ehrentreffer für Brieske/Senftenberg erzielte Arian Walther in der 86. Minute. Döbern verbessert sich auf Tabellenplatz neun mit 35 Punkten.