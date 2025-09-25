FSV 63 Luckenwalde: "Heimspiele gegen Chemie sind immer besonders"

Heimspiele gegen Chemie als Zuschauermagnet

„Heimspiele gegen Chemie sind immer besonders, denn in den letzten zwei Jahren waren es die zuschauerreichsten Partien im ‚Seele‘“, sagt Hendrik Brösel vor dem Duell. Die Erwartung ist klar: Viele Fans und ein emotionales Spiel gegen einen Gegner, der trotz schwieriger Tabellensituation immer für Stimmung sorgt. Für den FSV ist es die Chance, die Heimserie auszubauen und den vierten Erfolg vor eigenem Publikum einzufahren.

Wichtiger Sieg in Greifswald als Rückenwind

Der 2:0-Erfolg beim Greifswalder FC war für Luckenwalde ein wichtiger Befreiungsschlag nach schweren Wochen gegen Spitzenteams. Simon Gollnack traf in der 35. Minute zur Führung, Mike Bachmann erhöhte in der 69. Minute. „Sportlich tat der Auswärtssieg in Greifswald vor dem wichtigen Duell gegen Chemie extrem gut“, erklärt Brösel. Es war nicht nur ein Sieg, sondern auch ein Signal, dass die Mannschaft gegen direkte Konkurrenten bestehen kann.

Chemie mit neuem Selbstvertrauen

Chemie Leipzig tritt nach dem ersten Saisonsieg mit frischem Selbstvertrauen an. „Chemie wird nach dem ersten Dreier letzte Woche mit viel Rückenwind anreisen. Das wird sicher eine interessante Partie“, warnt Brösel. Die Leipziger stehen mit nur vier Punkten auf Platz 17, brauchen dringend weitere Zähler im Kampf um den Klassenerhalt und werden entsprechend motiviert auftreten.

Personelle Sorgen beim FSV

Erstmals in dieser Saison hat Luckenwalde größere personelle Probleme. Sofiene Rachid Jannene muss nach seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel in Greifswald zuschauen. „Er fehlt aufgrund seiner absolut unberechtigten Gelb-Roten Karte. Wir hoffen, dass das eine oder andere Fragezeichen noch grünes Licht für Samstag gibt“, so Brösel. Trainer Michael Braune muss also umbauen, hofft aber, dass die Mannschaft trotz der Ausfälle geschlossen auftritt.

Blick auf die Tabelle

In der Tabelle liegt Luckenwalde mit 15 Punkten aus neun Spielen auf Rang sieben und hat sich damit eine ordentliche Ausgangslage erarbeitet. „Klar ist, dass wir unbedingt den 4. Heimsieg einfahren möchten, um den Abstand nach unten zu vergrößern“, betont Brösel. Für Chemie Leipzig ist die Situation deutlich schwieriger: Mit nur einem Sieg und einem Remis rangiert der Traditionsklub auf Platz 17.

Die Bedeutung des Spiels

Für Luckenwalde geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um ein Signal an die Konkurrenz. Nach Siegen gegen Zehlendorf und Greifswald könnte ein Erfolg gegen Chemie die kleine Serie fortsetzen und die Mannschaft im oberen Mittelfeld festigen. „Wir freuen uns auf den Wettkampf am Samstag“, sagt Brösel. „Das wird sicher eine interessante Partie.“