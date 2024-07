FSV 63 Luckenwalde: Heimspiel gegen Meuselwitz und dann zum 1. FC Lok

Der FSV 63 Luckenwalde startet die neue Regionalliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz. Dies wird eine gute Gelegenheit für das Team sein, vor heimischem Publikum einen positiven Start hinzulegen. In der darauffolgenden Woche tritt der FSV 63 Luckenwalde beim 1. FC Lokomotive Leipzig an, was sicherlich eine Herausforderung darstellt.