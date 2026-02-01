FSV 63 Luckenwalde hält Kurs und Rhythmus im eisigen Test

Das gestrige Testspiel ist aus Sicht des FSV 63 Luckenwalde vor allem eines: notwendig. Seit der Rückkehr aus dem Trainingslager mussten die Ligapartien gegen den 1. FC Magdeburg II und den BFC Dynamo witterungsbedingt abgesagt werden. Eine Situation, die derzeit viele Mannschaften betrifft, die aber den Rhythmus gefährdet. Um genau diesen nicht zu verlieren, findet Luckenwalde im SV Lichtenberg 47 einen passenden Gegner. Der Zweite der NOFV-Oberliga Nord erweist sich als verlässlicher Sparringspartner.

Bei eisigen Temperaturen entwickelte sich am gestrigen Abend ein intensives Testspiel, das mehr bietet als bloß Bewegung. Auf dem Platz treffen bekannte Gesichter aufeinander, darunter Jonas Dieseler, Nick Graupner und John Gruber. Die Bedingungen sind herausfordernd, doch der FSV nimmt die Aufgabe an und strukturiert das Spiel von Beginn an.

In der 16. Minute fällt der erste Treffer. Sofiene Jannene bringt Luckenwalde mit 1:0 in Führung und setzt damit den Ton. Der Regionalligist zeigt sich präsent, bleibt jedoch nicht ohne Gegenwehr. In der 40. Minute gleicht Lichtenberg durch Sebastian Reiniger zum 1:1 aus und verleiht der Partie neue Spannung. Kurz vor der Pause antwortet Luckenwalde. In der 45. Minute trifft Lucas Will zum 2:1 und sorgt für eine Führung zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel bleibt das Spiel offen. Beide Mannschaften nutzen die Partie, um Abläufe zu testen und Intensität hochzuhalten. In der Schlussphase überschlagen sich die Ereignisse. In der 85. Minute trifft Hannes Graf zum 2:2 für Lichtenberg und bringt das Spiel noch einmal ins Wanken. Doch Luckenwalde reagiert entschlossen. Lucas Will zeigt sich in den letzten Minuten als entscheidender Akteur und trifft in der 86. und 88. Minute gleich doppelt. Mit seinem zweiten und dritten Treffer stellt er den 4:2-Endstand her.

Der Sieg ist verdient und erfüllt seinen Zweck. Luckenwalde bleibt im Rhythmus, sammelt Spielminuten und bestätigt die Trainingsarbeit unter Wettkampfbedingungen. Der Dank an den SV Lichtenberg 47 für die Durchführung des Testspiels ist mehr als eine Formalie – solche Begegnungen halten den Betrieb am Laufen, wenn der Winter den Kalender bestimmt.

Während dieses Tests Klarheit bringt, bleibt die Lage im Spielplan angespannt. Auch das für Dienstag angesetzte Nachholspiel beim BFC Dynamo ist bereits witterungsbedingt abgesagt worden. Für den FSV bedeutet das erneut Geduld, aber auch die Notwendigkeit, den Fokus nicht zu verlieren. Genau hier gewinnt das heutige Testspiel zusätzliche Bedeutung.