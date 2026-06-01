FSV 63 Luckenwalde gewinnt Torspektakel, Wacker Ströbitz top

Der FSV 63 Luckenwalde gewann ein packendes Duell beim FSV Bernau mit 4:3. Ben Liebenhagen brachte die Gastgeber bereits in der 11. Minute in Führung. Draven Charles Daniel Klein glich in der 21. Minute aus, bevor Colin Hoenicke die Gäste in der 32. Minute erstmals in Front brachte.

Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Bernau zurück. Colin-Luca Lehmann erzielte in der 59. Minute das 2:2, ehe Damian-Timon Reinicke die Gastgeber in der 73. Minute sogar mit 3:2 in Führung schoss. Die Schlussphase gehörte jedoch den Gästen: Colin Hoenicke traf in der 85. Minute zum Ausgleich, nur eine Minute später sorgte Tristen Hagenow mit dem 4:3 für die Entscheidung zugunsten von Luckenwalde.

Der RSV Eintracht 1949 setzte sich in einer spannenden Begegnung mit 2:1 bei der BSG Stahl Brandenburg durch. Theodor Wiesner brachte die Gäste in der 40. Minute in Führung.

Ben Dayan Bleiß gelang in der 56. Minute der Ausgleich für die Gastgeber. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug Theodor Wiesner erneut zu und erzielte in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit den umjubelten Siegtreffer zum 2:1.

Oranienburger FC Eintracht 1901 – FSV Union Fürstenwalde 2:0

Der Oranienburger FC Eintracht 1901 feierte einen 2:0-Erfolg gegen den FSV Union Fürstenwalde. Noah Daniel Gründel sorgte bereits in der 4. Minute für einen perfekten Start der Gastgeber.

Kurz vor der Pause erhöhte Yannic-Luca Busse in der 42. Minute auf 2:0. Diesen Vorsprung verteidigte Oranienburg souverän bis zum Schlusspfiff.

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 1:3

Der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow gewann mit 3:1 beim SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde. Julian Weege brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung, Niklas Wolfgang Pahl erhöhte in der 37. Minute auf 2:0.

Franck David Brauer verkürzte in der 76. Minute für die Gastgeber und sorgte damit noch einmal für Spannung. In der Nachspielzeit machte Tony Gamiel Naim Kaliny Armal mit seinem Treffer zum 3:1 jedoch alles klar.

Brandenburger SC Süd 05 – SG Bornim 4:1

Der Brandenburger SC Süd 05 setzte sich deutlich mit 4:1 gegen die SG Bornim durch. Darren Bucko traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zur Führung.

Nach dem Seitenwechsel baute Can Cinar den Vorsprung in der 55. Minute aus. Felix Martin Kellermann erhöhte in der 68. Minute auf 3:0, bevor Joel Leandro Raspopov in der 80. Minute das vierte Tor nachlegte. Den Ehrentreffer für Bornim erzielte Ole Finn Schaupke nur zwei Minuten später.

SV Wacker 09 Ströbitz – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 4:0

Vor 40 Zuschauern gewann der SV Wacker 09 Ströbitz klar mit 4:0 gegen den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg. Nach torloser erster Halbzeit brachte Oleksii Karbovskyi die Gastgeber in der 56. Minute in Führung.

Steeve Rayan Mabel erhöhte in der 73. Minute auf 2:0. Danny Luca Hartlage sorgte in der 84. Minute für die Vorentscheidung, ehe Tim Renno in der Nachspielzeit den Endstand von 4:0 herstellte.

FC Neuenhagen 1913 – SV Falkensee-Finkenkrug 1:2

Der SV Falkensee-Finkenkrug nahm mit einem 2:1-Erfolg drei Punkte aus Neuenhagen mit. Lukas Bujk brachte die Gäste bereits in der 8. Minute in Führung.

Ashraf Issa erhöhte in der 37. Minute auf 2:0. Noch vor der Pause gelang Paul Altmann in der 42. Minute der Anschlusstreffer für den FC Neuenhagen 1913. Im zweiten Durchgang fielen keine weiteren Tore mehr, sodass es beim knappen Auswärtssieg blieb.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

Hier geht es zum Form-Ranking.

Hier geht es zur Liste mit den Torschützen.